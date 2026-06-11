Interpreta piesei „Unstoppable” a fost văzută duminică la cumpărături într-o piață locală de fermieri din Los Angeles, potrivit Page Six.

Fața artistei a fost complet vizibilă în timp ce se plimba prin piața în aer liber, purtând un trench bej supradimensionat peste un tricou alb. Ea a purtat și o șapcă roz pal peste părul său blond, aranjat simplu, completând ținuta cu ochelari cu rame negre și pantofi comozi în nuanțe neutre.

Interpreta hitului „Elastic Heart” a cumpărat legume proaspete și a plecat de la cumpărături cu un buchet impresionant de flori proaspăt tăiate, în culori variate.

Sia, surprinsă la cumpărături într-o apariție rară

Sia era alături de fiul său în vârstă de doi ani, Somersault Wonder, pe care l-a adus pe lume în secret împreună cu fostul său soț, Dan Bernad, la 27 martie 2024, în timp ce vizita diferitele standuri ale pieței.

Sia și Bernad, care s-au căsătorit în 2022, au depus actele de divorț în martie 2025. La acel moment, au invocat diferențe ireconciliabile drept motiv al separării și au indicat data despărțirii ca fiind 18 martie 2025.

Cei doi au fost văzuți împreună ultima dată în februarie 2025.

Divorț și dispută privind custodia copilului

De la despărțire, aceștia sunt implicați într-o dispută tensionată privind custodia copilului. În octombrie anul trecut, Bernad a solicitat custodia exclusivă a fiului lor.

La acel moment, Bernad a susținut că este „singurul părinte sigur și de încredere”. El a afirmat, de asemenea, că Sia reprezintă „un pericol grav și imediat” pentru copilul lor.

„Sia este un părinte nepotrivit și nesigur, care se confruntă cu abuzul de substanțe și dependența, ceea ce o face incapabilă să ofere îngrijire sigură și stabilă pentru Summi”, a susținut medicul oncolog.

„Sunt medic, tânăr, sănătos și nu am antecedente penale sau probleme legate de droguri ori alcool”, a scris acesta.

El a mai afirmat că Sia ar fi avut rezultate pozitive la barbiturice și benzodiazepine în timpul unei spitalizări de două săptămâni, fără o explicație medicală credibilă.

Sia, care a vorbit public despre problemele sale cu dependența în urmă cu mai bine de un deceniu, a respins acuzațiile lui Bernad, susținând că acestea reprezintă „o încercare de a transforma sobrietatea mea într-o armă”.

Artista a declarat, de asemenea, că era abstinentă de șase luni.

Bernad nu a obținut custodia exclusivă, iar un judecător a decis ca cei doi să respecte acordul de custodie stabilit anterior.