Infracţiunile reţinute în sarcina lui M.D.A. sunt de omor calificat şi profanare de cadavre, potrivit Agerpres.

Al doilea minor implicat în comiterea crimei (R.M.D.), în vârstă de 13 ani, nu răspunde penal, conform legislaţiei din România.

În dosar a fost trimis în judecată un al treilea minor (B.R.P.), care i-a ajutat pe cei doi să incendieze şi să scape de cadavru. În cazul acestuia, instanţa a dispus măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de şase luni, el fiind acuzat de profanare de cadavre şi favorizarea făptuitorului.

Minorul condamnat la detenţie a fost obligat de instanţă să plătească familiei lui Mario Berinde daune morale de peste un milion de euro.

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

Mario Berinde, un băiat de 15 ani, din comuna Cenei, judeţul Timiş, a fost ucis de doi prieteni de 13 şi 15 ani, crima fiind plănuită de o lună.

"În fapt, s-a reţinut că în data de 19 ianuarie, în jurul orei 21:30, inculpatul M.D.A., de 15 ani, şi numitul R.M.D., de 13 ani, având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună şi aşteptând momentul oportun, l-au ucis pe numitul B.M.A. prin lovirea acestuia în mod repetat cu o toporişcă şi un cuţit în timp ce se aflau la imobilul nr. 667 din localitatea Cenei. Ulterior uciderii acestuia, inculpatul M.D.A. şi numitul R.M.D., împreună cu inculpatul B.R.P., pe care l-au chemat la faţa locului după săvârşirea faptei, au acţionat conjugat şi au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat şi apoi l-au îngropat în spatele grădinii", a transmis la acea vreme Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

Mai mult, inculpatul B.R.P. i-a ajutat în mod activ pe M.D.A. şi R.M.D. să scape de cadavru, precum şi să şteargă urmele infracţiunii, toate aceste acţiuni fiind efectuate în scopul îngreunării cercetărilor, precum şi îngreunării tragerii la răspundere penală a celor doi.

În ceea ce îl priveşte pe R.M.D., în vârstă de 13 ani, procurorul de caz a dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omor calificat şi profanare de cadavre, pe motivul incidenţei cauzei de neimputabilitate a minorităţii.

Prin sentinţă civilă nr. 95/2006/PI/2026 emisă de Tribunalul Timiş s-a hotărât instituirea plasamentului în regim de urgenţă a minorului R.M.D. în Complexul de Servicii Sociale pentru Intervenţii în Regim de Urgenţă în Domeniul Protecţiei Copilului - Serviciul de Primire în Regim de Urgenţă.