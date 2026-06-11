Măsura face parte dintr-un set de restricții impuse de autoritățile locale pe plaja Punta Molentis din localitatea Villasimìus, situată pe coasta de sud-est a Sardiniei, în cadrul unei inițiative menite să protejeze mediul natural al zonei, relatează The Guardian.

Taxă pentru accesul pe plajă

Pe lângă taxa de 10 euro percepută pentru accesul pe plaja publică, doar familiile cu copii sub 10 ani și persoanele de peste 65 de ani au voie să instaleze o umbrelă de plajă, iar fiecare grup poate folosi una singură.

Decizia a stârnit numeroase reacții în rândul turiștilor, de la neîncredere și ironii pe rețelele sociale până la îngrijorări legate de riscul de insolație sau cancer de piele.

„Ca să pun o umbrelă, trebuie să închiriez un copil?”, a comentat o persoană la postarea publicată pe pagina de Facebook a primăriei din Villasimìus. Alt utilizator a glumit: „Ca să vin la plajă cu umbrelă trebuie fie să-l aduc pe bunicul meu, fie să fac un copil până mâine?”.

Unii au cerut boicotarea plajei Punta Molentis, în timp ce alții au spus că vor alege alte plaje unde se pot proteja de soare.

Un incendiu devastator a închis plaja

Punta Molentis se redeschide după ce a fost închisă din iulie anul trecut, în urma unui incendiu devastator provocat intenționat.

Autoritățile locale au explicat că incendiul, dar și fenomenele meteorologice marine extreme, au determinat adoptarea unor reguli mai stricte pentru conservarea frumuseții naturale a plajei, aflată într-o zonă protejată.

„Este necesar să limităm impactul activităților umane și să asigurăm protejarea acestui patrimoniu pentru generațiile viitoare”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Ce le mai este interzis turiștilor

Vizitatorilor le este interzis, de asemenea, să instaleze foișoare, corturi sau orice alte structuri care oferă umbră. Regulile vor rămâne în vigoare până la sfârșitul lunii octombrie.

În același timp, pe plaja Jesolo, în apropiere de Veneția, autoritățile au redus cu 20.000 numărul șezlongurilor și al locurilor cu umbrele pentru a crea mai mult spațiu între turiști.

Plajele publice din Italia sunt adesea foarte aglomerate, mai ales pe fondul creșterii costurilor de închiriere a șezlongurilor și umbrelelor la cluburile private de plajă. Potrivit organizației pentru protecția consumatorilor Altroconsumo, costul mediu pentru două șezlonguri și o umbrelă a crescut cu 24% în ultimii cinci ani și cu 6% doar în ultimul an.

În consecință, tot mai mulți italieni renunță la cluburile private de plajă, iar protestele care cer extinderea suprafețelor de plajă publică gratuită s-au intensificat în ultimii ani.