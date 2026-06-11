Devin Kim afirmă că a fost înlăturat din companie după ce a insistat asupra implementării unor mecanisme de siguranţă pentru chatbotul Grok, produsul principal al xAI. Potrivit plângerii depuse în instanţă, el a avertizat în repetate rânduri că lipsa unor măsuri adecvate de control ar putea conduce la încălcări ale legii, de la discriminare până la facilitarea proliferării armelor de distrugere în masă.

Procesul a fost intentat împotriva xAI şi SpaceX şi vine cu doar două zile înaintea listării la bursă a SpaceX, care ar urma să fie cea mai mare ofertă publică iniţială din istorie.

Kim susţine că s-a numărat printre primii angajaţi recrutaţi de xAI în 2024 şi că a fost promovat rapid într-o poziţie de conducere. Potrivit acestuia, Elon Musk dorea implementarea unor proceduri riguroase de testare şi siguranţă, însă cofondatorul xAI, Jimmy Ba, ar fi respins în mod repetat solicitările privind introducerea unor mecanisme suplimentare de protecţie.

Acuzații privind lipsa măsurilor de siguranță pentru chatbotul Grok

Conform acţiunii în instanţă, Kim a fost concediat brusc în septembrie 2025, chiar înainte de a susţine o prezentare despre siguranţa inteligenţei artificiale în faţa conducerii companiei.

Reclamantul acuză xAI şi SpaceX de represalii şi concediere abuzivă, încălcând legislaţia statului California, şi solicită despăgubiri financiare a căror valoare nu a fost precizată.

xAI şi SpaceX nu au comentat deocamdată acuzaţiile.

Săptămâna trecută, organizaţia nonprofit Center for AI Safety a anunţat numirea lui Devin Kim în funcţia de preşedinte al instituţiei.

Procesul împotriva xAI și SpaceX, înaintea listării gigantului aerospațial

Elon Musk a fondat xAI în 2023, prezentând-o drept o alternativă mai sigură la OpenAI, companie la a cărei înfiinţare a contribuit cu peste un deceniu în urmă. Luna trecută, un juriu a respins procesul intentat de Musk împotriva OpenAI, în care acesta susţinea că organizaţia s-a îndepărtat de misiunea sa iniţială de a servi interesul public.

Companiile lui Musk s-au confruntat în ultimii ani cu numeroase controverse legate de siguranţă. În 2023, Reuters a documentat peste 600 de accidente de muncă raportate la SpaceX, inclusiv cazuri de amputări, electrocutări şi un deces. La acel moment, SpaceX şi-a apărat practicile şi a declarat că oferă programe extinse de instruire şi protecţie pentru angajaţi.