„Este un vis. Cât de poetic să vezi acest loc atât de plin de oameni", a spus solista în vârstă de 49 de ani în cea mai mare piaţă din capitala mexicană, înconjurată de edificii precum catedrala iluminată şi Palatul Naţional.

Acesta a fost cel de-al doilea concert susţinut de Shakira în această piaţă din capitala Mexicului. Mulţi oameni au sosit cu ore înainte de începerea spectacolului pentru a-şi găsi un loc cât mai bun.

„Inimile noastre bat încă mai repede după ce am trăit aseară!", a scris primarul oraşului Mexico City, Clara Brugada, luni, pe reţeaua X.

Datorită Shakirei, piaţa din centrul istoric al oraşului Ciudad de Mexico a fost "plină de magie, muzică şi o energie incredibilă", a scris ea.

Columbiana atinsese anterior un alt record în Mexic. Interpreta piesei "Hips Don't Lie" a urcat vineri pe scena Estadio GNP pentru a 13-a şi ultima oară, stabilind un record de apariţii pe această scenă în cadrul turneului său "Las Mujeres Ya No Lloran", serie de concerte pentru care s-au vândut aproximativ 800.000 de bilete.

O altă bornă importantă o aşteaptă pe vedeta pop pe 2 mai, când va susţine un alt concert gratuit pe legendara plajă Copacabana din Rio de Janeiro. Anul trecut, aproximativ 2,5 milioane de oameni au asistat la concertul lui Lady Gaga de acolo.