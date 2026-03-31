Operatorul Loteriei Naționale, Allwyn, a confirmat că biletul câștigător de 10.633.323 £, cumpărat în Londra, nu a fost revendicat, relatează Express.

Biletul, achiziționat în Bexley, avea numerele câștigătoare 6, 8, 12, 33, 49 și 59. Biletul a fost cumpărat pe 4 octombrie, ceea ce înseamnă că termenul limită pentru revendicarea jackpot-ului de 10 milioane re lire este miezul nopții de 2 aprilie. Loteria Națională oferă participanților șase luni pentru a-și revendica premiul. Dacă acesta nu este revendicat, banii vor fi redirecționați către cauze caritabile.

Operatorii reiau apelul către oricine se află în zona Bexley să „verifice în spatele canapelelor, buzunarelor sau sertarelor” pentru a-și compara numerele. Surprinzător, aceștia au precizat că „nu este atât de des întâlnit” ca un premiu mare să rămână nerevendicat.

Reprezentanții loteriei au ieșit pe străzi pentru a-l găsi norocos

Fiind un bilet tip „lucky dip” (alegere aleatorie de numere), câștigătorul nu ar ști neapărat numerele sale. Acum, fericitul câștigător mai are 48 de ore pentru a contacta Loteria Națională.

La începutul lunii, reprezentanții Loteriei Naționale au ieșit pe străzile din Bexley pentru a încerca să găsească milionarul dispărut.

Andy Carter, consilier senior pentru câștigători la Allwyn, care operează Loteria Națională, a mers chiar cu un megafon și o dubă digitală stil Lotto pentru a răspândi vestea. El a adăugat că fericitul câștigător ar putea fi fie un rezident din sud-estul Londrei, fie un vizitator care a cumpărat biletul întâmplător în acea locație.