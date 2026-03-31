Potrivit clubului auto AAA, citat de Associated Press, prețul mediu național pentru un galon de benzină obișnuită este acum de 4,02 dolari — cu peste un dolar mai mult decât înainte de începerea războiului.

Ultima dată când șoferii americani au plătit în mod colectiv atât de mult la pompă a fost acum aproape patru ani, în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Acest preț este o medie națională, ceea ce înseamnă că șoferii din unele state plătesc de ceva vreme cu mult peste 4 dolari pe galon. Prețurile variază de la un stat la altul, din cauza unor factori care merg de la aprovizionarea locală la rate de impozitare diferite.

De când SUA și Israelul au lansat un război comun împotriva Iranului pe 28 februarie, costul țițeiului — ingredientul principal al benzinei — a crescut brusc și a fluctuat rapid. Asta pentru că conflictul a provocat perturbări profunde ale lanțului de aprovizionare și reduceri ale producției din partea marilor producători de petrol din Orientul Mijlociu.

Prețurile mai mari la benzină afectează consumatorii și întreprinderile, întrucât multe gospodării continuă să se confrunte cu presiuni tot mai mari asupra costului vieții. Și pe măsură ce șoferii plătesc mai mult pentru a acoperi necesități precum benzina, mulți ar putea fi nevoiți să-și reducă bugetele în alte domenii.

Combustibilul mai scump poate determina, de asemenea, creșterea altor cheltuieli, de la facturile la utilități până la prețul multor bunuri pe care consumatorii le cumpără zilnic.

În viitorul imediat, analiștii indică produsele alimentare, care trebuie reaprovizionate frecvent și care ar putea, de asemenea, să înregistreze creșteri de preț pe măsură ce costurile de transport ale întreprinderilor se acumulează.

Dar transportul altor mărfuri și colete a fost, de asemenea, afectat. Serviciul Poștal al Statelor Unite, de exemplu, solicită o taxă suplimentară temporară de 8% pentru unele dintre produsele sale populare, inclusiv Priority Mail.

Motorina, combustibilul utilizat pentru multe camioane de marfă și de livrare, costă acum în medie 5,45 dolari pe galon, în creștere de la aproximativ 3,76 dolari pe galon înainte de începerea războiului, potrivit AAA.

Dacă războiul se prelungește, este posibil ca aceste prețuri să crească și mai mult. Cea mai mare parte a traficului de petroliere în strâmtoarea cheie Hormuz, pe unde trece de obicei aproximativ o cincime din petrolul mondial, rămâne blocată. Acest lucru a dus la reduceri din partea marilor producători din regiune, care nu au nicio modalitate de a-și transporta țițeiul pe piață. Între timp, Iranul, Israelul și SUA au lovit toate instalațiile de petrol și gaze, agravând îngrijorările legate de aprovizionare.

În încercarea de a ameliora situația, Agenția Internațională pentru Energie s-a angajat să pună la dispoziție 400 de milioane de barili de petrol din rezervele de urgență ale statelor membre. Printre acestea se numără și Statele Unite, deși Trump a minimizat inițial necesitatea utilizării rezervelor de petrol.

Administrația Trump a relaxat, de asemenea, sancțiunile pentru a elibera o parte din petrolul din Venezuela și, temporar, din Rusia. Casa Albă a anunțat, de asemenea, că renunță pentru 60 de zile la cerințele privind transportul maritim prevăzute de o lege veche de peste un secol, cunoscută sub numele de Legea Jones.

Nu este încă clar dacă aceste eforturi vor aduce o ușurare pentru consumatori. Mulți factori contribuie la prețurile la benzină.

Rafinăriile cumpără țiței în avans, ceea ce înseamnă că unele ar putea funcționa cu petrol mai scump pentru o perioadă, iar va dura până când orice nouă ofertă va ajunge la consumatori.

Și, deși prețurile ridicate ale țițeiului sunt unul dintre principalii factori din spatele creșterii de astăzi, prețurile la benzină din SUA cresc de obicei puțin în această perioadă a anului. Mai mulți șoferi ies pe șosea și încearcă să-și alimenteze mașinile cât pot, așa că există o cerere mai mare. Încălzirea vremii aduce, de asemenea, trecerea la combustibilul de vară, care este mai scump de produs decât cel de iarnă.

SUA, care este un exportator net de petrol, nu a înregistrat un șoc atât de puternic ca alte părți ale lumii care depind mai mult de importurile de combustibil din Orientul Mijlociu, în special Asia. Dar asta nu înseamnă că America este imună la creșterile de preț.

Petrolul este o marfă tranzacționată la nivel global. Și cea mai mare parte a ceea ce produce SUA este țiței ușor, dulce — dar rafinăriile de pe coastele de Est și de Vest sunt proiectate în principal pentru a prelucra produse mai grele, acide. Drept urmare, țara are nevoie și de importuri.

Conflictele geopolitice în escaladare au perturbat fluxurile de petrol și au contribuit la o creștere a prețurilor la benzină în trecut. Media prețului benzinei obișnuite în SUA a urcat la cel mai înalt nivel, de peste 5 dolari pe galon, în iunie 2022, la aproape patru luni după începerea războiului din Ucraina și după ce liderii mondiali au impus sancțiuni împotriva Rusiei, unul dintre principalii producători de petrol.

Prețurile la pompă au scăzut ulterior de la acel nivel record. Înainte de marți, conform datelor AAA, media națională se menținuse sub pragul de 4 dolari încă de la jumătatea lunii august 2022.