Lady Gaga (pe numele real Stefani Joanne Angelina Germanotta) este cântăreaţă, compozitoare şi artistă de performer americană, cunoscută pentru costumele sale extravagante, versurile provocatoare şi talentul vocal puternic, care a obţinut un succes popular enorm la începutul secolului XXI cu melodii precum ''Just Dance'', ''Bad Romance'' şi ''Born This Way''. De asemenea, a început o carieră de actriţă, apărând în special în serialul de televiziune ''American Horror Story'' (2015-2016) şi în filmul ''A Star Is Born'' (2018), scrie Agerpres.

S-a născut la 28 martie 1986, într-o familie italo-americană din New York, SUA. A învăţat muzica la o vârstă fragedă şi încă din adolescenţă cânta pe scenă în cluburile din New York. A urmat cursurile unei şcoli de fete, Convent of the Sacred Heart, din Manhattan, înainte de a studia muzica la Tisch School of the Arts din cadrul Universităţii din New York. A studiat la Tisch timp de doi ani înainte de a renunţa la şcoală pentru a-şi gestiona propria carieră, menţionează www.britannica.com.

După ce a renunţat, a început să se transforme din Germanotta în Lady Gaga, al cărei stil combina glam rock-ul cu designul vestimentar extravagant. În 2007, ea şi artista de performance Lady Starlight au format o revistă numită Ultimate Pop Burlesque Rockshow. În acelaşi an, Lady Gaga, care a scris şi cântece pentru alţi artişti pop precum Fergie, Pussycat Dolls şi Britney Spears, a semnat cu cântăreţul Akon şi Interscope Records şi a început să-şi pregătească albumul de debut, ''The Fame'', lansat în 2008.

Deşi s-a inspirat din artişti precum David Bowie în perioada sa Ziggy Stardust, New York Dolls, Grace Slick şi Freddie Mercury - numele ei de scenă adoptat a fost derivat din piesa trupei Queen ''Radio Ga Ga'' - ea a creat un personaj care a ajuns să ocupe un loc unic în lumea muzicii. Moda ei s-a combinat cu muzica sa dance sintetică, ritmată, şi cu performanţa sa teatrală şi îndrăzneaţă pentru a crea sunete şi imagini uimitoare. Într-adevăr, în timp ce producea muzică, Lady Gaga şi-a creat şi propriile ţinute cu o încărcătură erotică - pline de peruci orbitoare şi costume de epocă spaţială - prin intermediul echipei sale creative, Haus of Gaga.

Primele realizări în cariera muzicală

Primul ei single, ''Just Dance'', a devenit popular în cluburile din Statele Unite şi Europa şi a ajuns în cele din urmă pe primul loc în topul Billboard Pop Songs (numit şi topul radio). Alte trei single-uri de pe albumul ''The Fame'' - ''Poker Face'', ''LoveGame'' şi ''Paparazzi'' - au ajuns, de asemenea, pe primul loc în topul radio, Lady Gaga devenind prima artistă din istoria de 17 ani a acestui top care a avut patru piese pe primul loc de pe un album de debut. ''The Fame'' a fost bine primit de critici şi s-a dovedit a fi un succes comercial enorm, vânzând peste opt milioane de exemplare în întreaga lume până la sfârşitul anului 2009.

Albumul i-a adus, de asemenea, lui Lady Gaga cinci nominalizări la premiile Grammy, inclusiv pentru albumul anului şi melodia anului (''Poker Face''). A câştigat două premii Grammy - cea mai bună înregistrare dance (''Poker Face'') şi cel mai bun album electronic/dance (''The Fame'') - iar duetul ei de deschidere cu Sir Elton John a fost printre cele mai discutate momente ale transmisiunii Grammy din 2010. În februarie 2010, ea a câştigat şi trei premii Brit (echivalentul britanic al premiilor Grammy) - pentru cea mai bună artiste internaţională, cel mai bun album şi cel mai nou act, menţionează www.britannica.com.

Cel de-al doilea album al ei, ''The Fame Monster'', a fost lansat în noiembrie 2009 şi a produs aproape instantaneu un alt hit, ''Bad Romance''. Au urmat alte single-uri populare de pe album, inclusiv ''Alejandro'' şi ''Telephone''. În ultima piesă au apărut Beyonce, la fel ca şi un videoclip de nouă minute produs de Jonas Akerlund, în care au jucat cei doi şi care făcea referire la filmul lui Quentin Tarantino, ''Kill Bill: Vol. 1'' (2003).

În 2010, Lady Gaga s-a dovedit a fi una dintre cele mai de succes artiste comerciale, cu un turneu de concerte sold-out, fiind şi cap de afiş la festivalul de muzică Lollapalooza din Chicago şi cântând în faţa unui număr record de 20.000 de persoane la emisiunea Today de pe NBC. A fost numită una dintre cele mai influente 100 de persoane de către revista Time şi a fost numită de revista Forbes una dintre cele mai puternice femei din lume. A încheiat anul 2010 fiind numită artista anului de către revista Billboard. După ce a ajuns la ceremonia de decernare a Premiilor Grammy din 2011 învelită într-un ou uriaş, Lady Gaga a câştigat premiile pentru cel mai bun album vocal pop (pentru ''The Fame Monster''), cea mai bună interpretare vocală pop feminină şi cel mai bun videoclip scurt (pentru ''Bad Romance'').

Cel de-al treilea album al lui artistei, ''Born This Way'' (2011), a găsit-o pe artistă în căutare de inspiraţie în epoci muzicale anterioare. Fiind o interpretă blondă de dance-pop cu o înclinaţie spre provocare, Lady Gaga a fost adesea comparată cu cântăreaţa Madonna, iar pe primele două single-uri ale albumului asemănările au fost deosebit de pronunţate. Piesa care dă titlul albumului a fost un imn al autonomiei, în stilul single-ului ''Express Yourself'' din 1989 al Madonnei, în timp ce ''Judas'' a amestecat în mod neruşinat imagini sexuale şi religioase. Ambele melodii au devenit rapid hituri. Alte piese de pe album includ apariţii ale chitaristului Brian May de la Queen şi saxofonistului Clarence Clemons de la E Street Band a lui Bruce Springsteen.

În 2013, Lady Gaga a lansat ''Artpop''. Deşi energicul single principal, ''Applause'', i-a extins seria de succese în topuri, albumul a fost perceput ca o dezamăgire comercială. Ea a revenit în anul următor cu ''Cheek to Cheek'', o colecţie de standarde pe care le-a înregistrat împreună cu Tony Bennett. Înregistrarea a ajuns în fruntea clasamentului Billboard 200, precum şi în topurile albumelor de jazz şi jazz tradiţional şi a câştigat premiul Grammy pentru cel mai bun album vocal pop tradiţional. Cei doi au câştigat şi acest premiu pentru a doua lor colaborare, ''Love for Sale'' (2021), un album tribut adus lui Cole Porter.

În această perioadă, a continuat să înregistreze albume solo. Relativ discreta piesă ''Joanne'' (2016) a avut rezultate slabe până când prestaţia lui Lady Gaga la pauza Super Bowl din februarie 2017 i-a adus o atenţie favorabilă. Pentru al şaselea album de studio, ''Chromatica'' (2020), Lady Gaga a revenit la muzica sa anterioară, combinând disco şi pop electronic. În 2025, a lansat ''Mayhem'', care conţinea single-urile de succes ''Abracadabra'' şi ''Die with a Smile'', acesta din urmă fiind lansat în 2024 şi în care a colaborat cu cântăreţul pop Bruno Mars. La începutul anului 2025, ''Die with a Smile'' a câştigat premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare în duo pop.

Pe lângă înregistrările muzicale, a avut apariţii ocazionale în filme, în special în ''Machete Kills'' (2013) şi ''Sin City: A Dame to Kill For'' (2014). A jucat rolul unei contese vampirice fără nicio consideraţie pentru viaţă sau suferinţă în cel de-al cincilea sezon al serialului de televiziune ''American Horror Story: Hotel'' (2015-2016). Pentru interpretarea sa din seria antologică, Lady Gaga a primit un premiu Globul de Aur. De asemenea, a apărut în cel de-al şaselea sezon, difuzat în 2016.

Nominalizarea la Oscar și cariera în film

A fost aclamată de critici şi a primit o nominalizare la Premiul Oscar pentru primul său rol principal, o cântăreaţă şi compozitoare în ascensiune, inocentă, în remake-ul din 2018 al filmului ''A Star Is Born''. A co-scris majoritatea melodiilor din film, multe dintre ele interpretându-le alături de co-starul şi regizorul Bradley Cooper. Single-ul principal, ''Shallow'', a câştigat două premii Grammy şi premiul Oscar pentru cea mai bună melodie originală.

În 2021, Lady Gaga a apărut în ''House of Gucci'' al lui Ridley Scott, care are ca temă povestea adevărată a crimei lui Maurizio Gucci, conducătorul brandului de modă de lux al familiei sale. În 2024, a jucat în rolul lui Harley Quinn, alături de Joker, interpretat de Joaquin Phoenix, în ''Joker: Folie a Deux''. Filmul a prezentat numeroase scene în care cei doi cântau în duete, iar după finalizarea filmărilor, Lady Gaga a fost inspirată de personajul ei pentru a înregistra un album complementar, ''Harlequin'', care conţine standarde de jazz şi două melodii originale; acesta a fost lansat în acelaşi timp cu filmul, mai menţionează www.britannica.com.

Artista a contribuit cu melodii şi la alte filme. A co-scris şi a interpretat piesa ''Til It Happens to You'' pentru documentarul ''The Hunting Ground'' (2015) şi ''Hold My Hand'' pentru ''Top Gun: Maverick'' (2022). Ambele piese au primit nominalizări la Oscar pentru cea mai bună melodie originală.

Lady Gaga şi-a cultivat un public devotat, inclusiv în cadrul comunităţii LGBT, ea însăşi recunoscând că este bisexuală. A devenit deosebit de deschisă în ceea ce priveşte drepturile homosexualilor, în special căsătoria între persoane de acelaşi sex şi a fost o vorbitoare principală la Marşul Naţional al Egalităţii din 2009, desfăşurat la Washington, D.C.

În 2021, Lady Gaga a cântat imnul naţional la ceremonia de inaugurare a lui Joe Biden în funcţia de preşedinte al SUA, iar în 2024 a cântat la ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de la Paris.