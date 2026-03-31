Exemplarul, despre care se bănuiește că ar fi același cu cel filmat anul trecut în Hațeg, a fost surprins în timp ce alerga pe un câmp din județul Alba.

Cei de Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Alba spun că elanul a mai fost văzut în zonă în urmă cu o lună și încearcă să afle cum a ajuns la noi.

De unde ar fi putut veni

Paul Suciu, AJVPS Alba: Acest exemplar probabil a migrat, dar având în vedere distanța foarte mare, nu e doar habitat liber, habitat deschis, a intervenit stâni de oi, localități, autostrăzi, așa mai departe și nu a putut, zicem noi, din Ucraina să emigreze în zona noastră.

Bogdan Dragomir, președinte AJVPS Alba: Elanul a dispărut din fauna României în urmă cu aproximativ 200 de ani, el este un animal care este specific emisferei nordice, de aceea prezența lui în arcul carpatic este pus sub semnul întrebării să sperăm că va supraviețui.

Populații de elani mai există în Ucraina și Polonia. Un exemplar matur poate ajunge să cântărească 600 de kilograme și să aibă aproape 2 metri înălțime.