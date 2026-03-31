Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc anunţă nominalizaţii la Premiile Gopo 2026. Prin filtrul a două jurii au trecut 124 de filme româneşti – lungmetraje de ficţiune, documentare şi scurtmetraje – lansate în 2025 în cinematografe, la festivaluri naţionale şi internaţionale sau pe platformele de streaming. Nominalizaţii intră acum în cursa pentru trofee. Câştigătorii vor fi anunţaţi pe 4 mai, la Gala Aniversară, care celebrează ediţia cu numărul 20 a Premiilor Gopo.

Cinci filme intră oficial în competiţie pentru trofeul la cea mai râvnită categorie a Premiilor Gopo - Cel mai bun film de lungmetraj: "Comatogen" (r. Igor Cobileanski), "Dinţi de lapte" (r. Mihai Mincan), "Kontinental '25" (r. Radu Jude), "Nu mă lăsa să mor" (r. Andrei Epure) şi documentarul "Tata" (r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc).

La categoria Cea mai bună regie sunt nominalizaţi Igor Cobileanski pentru "Comatogen", Mihai Mincan pentru "Dinţi de lapte", Radu Jude pentru filmul "Kontinental '25", Andrei Epure pentru "Nu mă lăsa să mor" şi Tudor Giurgiu pentru "Pădurea de molizi".

În cursa pentru trofeul Cea mai bună actriţă într-un rol principal intră: Daniela Nane pentru rolul Alina Zlot din "Comatogen", Ilinca Hărnuţ pentru rolul Lena din filmul "Ink Wash", Eszter Tompa pentru rolul Orsolya din "Kontinental '25", Cosmina Stratan pentru interpretarea Mariei Laurint din "Nu mă lăsa să mor" şi Coca Bloos pentru rolul Minodora din "Pădurea de molizi".

Cel mai bun actor într-un rol principal va fi decis între Daniel Popa pentru rolul Gabriel Vânătoru din filmul "Clasat", Andrei Aradits pentru rolul Pavel din Comatogen, Ben Schnetzer pentru interpretarea tânărului Sergiu Celibidache din "Cravata Galbenă" şi Mircea Andreescu pentru rolul Gheorghe Holovati din "Pădurea de molizi".

Categoria Cel mai bun film documentar cuprinde următoarele titluri: "CALIU: Nicidecum altceva, ce să fac altceva" (r. Simona Constantin), "Mica Sirie" (r. Mădălina Roşca, Reem Karssli), "Tata" (r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc), "TWST/ Things We Said Today" (r. Andrei Ujică) şi "Viitor Luminos" (r. Andra MacMasters).

Cel mai bun film de debut va fi votat dintre producţiile: "Clasat" (r. Horia Cucută, George ve Gänæaard), "Ink Wash" (r. Sarra Tsorakidis), "Nu mă lăsa să mor" (r. Andrei Epure), "Tata" (r. Lina Vdovîi) şi "Viitor luminos" (r. Andra MacMasters).

În perioada următoare, peste 700 de profesionişti activi din toate domeniile industriei autohtone de film vor fi invitaţi să voteze pentru desemnarea câştigătorilor trofeelor Gopo 2026. Mecanismul de vot este asigurat de prestigioasa firmă de audit şi consultanţă PwC România, partener al Premiilor Gopo încă din 2011. Regulamentul Premiilor Gopo poate fi consultat pe site-ul oficial.

Juriile care au stabilit nominalizările

Premiile Gopo au două jurii de preselecţie, unul pentru categoria lungmetrajelor şi unul pentru categoriile documentar şi scurtmetraj. În 2026, Juriul pentru lungmetraje a fost alcătuit, ca şi până acum, din 11 profesionişti din domeniul cinematografic: criticii de film Irina Margareta Nistor, Alin Ludu Dumbravă, Andrei Şendrea, regizorii Bogdan Mureşanu şi Andrei Tănase, actriţa Elvira Deatcu, producătoarea de film Oana Iancu, directorul de imagine Alexandru Sterian, monteurul Eugen Kelemen, scenograful Cristian Niculescu şi creatoarea de costume Dana Anghel.Din juriul de documentare şi scurtmetraje au făcut parte 5 profesionişti din industrie: Redactor-şef Films in Frame Laura Muşat, regizorii Isabela Tent şi Paul Negoescu, monteurul Tudor D. Popescu şi Cătălin Anchidin, promotor film.

Nominalizările la Premiile GOPO 2026

Cel mai bun film de lungmetraj

COMATOGENproducător: Cristian Gugu | Quantum Media CreativeDINŢI DE LAPTEproducători: Radu Stancu, Ioana Lascăr | deFilmKONTINENTAL '25producător: Alex Teodorescu | Saga FilmNU MĂ LĂSA SĂ MORproducători: Ana Gheorghe, Alex Teodorescu | Saga FilmTATAproducător: Monica Lăzurean-Gorgan | Manifest Film

Cea mai bună regie

Igor Cobileanski - ComatogenMihai Mincan - Dinţi de lapteRadu Jude - Kontinental '25Andrei Epure - Nu mă lăsa să morTudor Giurgiu - Pădurea de molizi

Cel mai bun actor în rol principal

Daniel Popa pentru rolul Gabriel Vânătoru - ClasatAndrei Aradits pentru rolul Pavel - ComatogenBen Schnetzer pentru rolul Sergiu Celibidache - Cravata GalbenăMircea Andreescu pentru rolul Gheorghe Holovati - Pădurea de molizi

Cea mai bună actriţă în rol principal

Daniela Nane pentru rolul Alina Zlot - ComatogenIlinca Hărnuţ pentru rolul Lena - Ink WashEszter Tompa pentru rolul Orsolya - Kontinental '25Cosmina Stratan pentru rolul Maria Laurint - Nu mă lăsa să morCoca Bloos pentru rolul Minodora - Pădurea de molizi

Cel mai bun actor în rol secundar

Theodor Şoptelea pentru rolul Radu Zlot - ComatogenIstván Téglás pentru rolul Valentin Prisecaru - Dinţi de lapteAndrei Mateiu pentru rolul Mândru - Duel în treiAdonis Tanţa pentru rolul Fred - Kontinental '25Gabriel Spahiu pentru rolul Sandu - Kontinental '25

Cea mai bună actriţă în rol secundar

Dana Marineci pentru rolul Andreea Mitu - ClasatAda Lupu pentru rolul Mihaela - ComatogenMarina Palii pentru rolul Cezaria Lucaciu - Dinţi de lapteAna Radu pentru rolul Safta - Duel în treiKatia Pascariu pentru rolul Liliana - Interior zeroOzana Oancea pentru rolul Nadia Gămăneci - Nu mă lăsa să mor

Cel mai bun scenariu

Horia Cucută, George ve Gänæaard - ClasatIgor Cobileanski, Alin Boeru - ComatogenMihai Mincan - Dinţi de lapteRadu Jude - Kontinental '25Andrei Epure, Ana Gheorghe - Nu mă lăsa să mor

Cea mai bună imagine

George Dăscălescu - CatanePeter Menzies Jr. ACS - Cravata GalbenăGeorge Chiper-Lillemark RSC - Dinţi de lapteTudor Mircea RSC - Duel în treiRadu Voinea - Ink WashLaurenţiu Răducanu - Nu mă lăsa să mor

Cel mai bun montaj

Mircea Olteanu - Cravata GalbenăDragoş Apetri - Dinţi de lapteCătălin Cristuţiu - Kontinental '25Dana Bunescu - TWST / Things We Said TodayAndrei Gorgan - Viitor luminos

Cel mai bun sunet

Constantin Fleancu, Cristinel Şirli - Cravata GalbenăNicolas Becker, Cyril Holtz, Frédéric Dabo, Benjamin Laurent, Ange Hubert - Dinţi de lapteAlin Zăbrăuţeanu, Ionuţ Geadău, George Geadău - Ink WashNathalie Vidal - Nu mă lăsa să morDana Bunescu, Guillaume Solignat, Pascal Mazière - TWST / Things We Said Today

Cea mai bună muzică originală

Emiliano Mazzenga - CataneKathryn Kluge, Kim Allen Kluge - Cravata GalbenăMarius Leftărache - Dinţi de lapteMatei Stratan - Duel în treiDale Cooper Quartet & The Dictaphones - Nu mă lăsa să morŞtefan Panea, Florin Gorgos - Pădurea de molizi

Cele mai bune decoruri

Cristina Barbu, Bogdan Ionescu - CataneVlad Vieru - Cravata GalbenăAnamaria Ţecu - Dinţi de lapteAlexandra Alma Ungureanu - Ink WashMălina Ionescu - Interior zero

Cele mai bune costume

Cristina Barbu - CataneAlessandro Lai - Cravata GalbenăDana Păpăruz - Dinţi de lapteCireşica Cuciuc - DraculaRuxandra Buşneag - Duel în trei

Cel mai bun machiaj şi cea mai bună coafură

Cătălin Ciutu, Martina Sandonà, Valter Casotto - CataneLynda Armstrong, Margo Ştefan, Bianca Boeroiu - Cravata GalbenăMargo Ştefan, Sandra Potamian - CursaDana Bordea - DraculaManuela Tudor, Sandra Potamian - Duel în trei

Cel mai bun film de debut

Clasat (r. Horia Cucută, George ve Gänæaard)Ink Wash (r. Sarra Tsorakidis)Nu mă lăsa să mor (r. Andrei Epure)Tata (r. Lina Vdovîi)Viitor luminos (r. Andra MacMasters)

Cel mai bun film documentar

CALIU: Nicidecum altceva, ce să fac altceva, r. Simona Constantin, producător: Cristina Badea | Adenium FilmMica Sirie, r. Mădălina Roşca, Reem Karssli, producători: Paul Arne Wagner, Mădălina Roşca | Passport Productions, Make a PointTata, r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc, producător: Monica Lăzurean-Gorgan | Manifest FilmTWST / Things We Said Today, r. Andrei Ujică, producători: Anamaria Antoci, Andrei Ujică | Tangaj Production, Les Films du Camélia, Modern Electric PicturesViitor Luminos, r. Andra MacMasters, producător: Monica Lăzurean-Gorgan | Manifest Film

Cel mai bun film de scurtmetraj

Alişveriş, r. Vasile Todinca, producători: Diana Caravia, Ada Solomon | microFILM, AvanpostCum am învăţat să nu mă omor, r. Norbert Boda | UNATC I. L. Caragiale, BucureştiDragostea e în aer, r. Claudiu Mitcu, producător: Claudiu Mitcu | Parada FilmNebunul, r. Igor Cobileanski, producător: Daniel Mitulescu | Metropolis FilmOedipus Redux, r. Cosmin Nicolae, producător: Cosmin NicolaeSunny, r. Andreea Parfenov, producător: Bianca Isofache | UNATC I. L. Caragiale, Bucureşti

Cel mai bun film de scurtmetraj de animaţie

Bunicu doarme, r. Matei Branea, producători: Helga Fodorean, Mihai Mitrică | Safe FrameÎn Seara de Moş Nicolae, r. Emy-Mirel Ivaşcă, producător: Emy-Mirel Ivaşcă | UNATC I. L. Caragiale, BucureştiKobza, r. Laura Pop, producător: Mihai Mitrică | Safe FrameMagicianul, r. Bogdan Mureşanu, producător: Bogdan Mureşanu | KinotopiaUn Cuplu Triasic, r. Iulia Teodora Turicianu | UNATC I. L. Caragiale, Bucureşti

Tânără speranţă

Alexandra Băbău pentru montajul filmului ClasatPatri Preda pentru imaginea scurtmetrajului DezrădăcinareEmma Ioana Mogoş pentru rolul Maria Lucaciu din filmul Dinţi de lapteMatei Filip pentru regia scurtmetrajelor Eleni.Kalimera şi Nu-mi arăta pomul, arată-mi fructeleCezara Petredeanu pentru rolul Ana din filmul Gaşca de la DreptIrina Alexiu pentru regia scurtmetrajului So Refreshing

Cel mai bun film european

Flow/ O pisică fără frică, r. Gints Zilbalodis | Belgia, Letonia, Franţa | distribuit de Bad UnicornMarcello mio/ Marcello al meu, r. Christophe Honoré | Franţa, Italia | distribuit de Independenţa FilmMonsieur Aznavour/ Dl. Aznavour, r. Mehdi Idir, Grand Corps Malade | Franţa | distribuit de Independenţa FilmNouvelle Vague, r. Richard Linklater | Franţa, SUA | distribuit de Independenţa FilmSirât, r. Oliver Laxe | Franţa, Spania | distribuit de Transilvania Film