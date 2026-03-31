Preşedintele american Donald Trump a criticat aliaţii NATO din Europa, reproşându-le lipsa de cooperare în acest război, ceea ce evidenţiază diviziunile interne din alianţă.

Deciziile au fost luate pe fondul tensiunilor dintre Washington şi partenerii-cheie cu privire la război. La începutul acestei luni, Trump i-a numit pe aliaţii de lungă durată ai NATO „laşi” din cauza lipsei lor de sprijin. Marţi, el a criticat ţările care nu au ajutat la atacurile SUA-Israel.

Franța spune „Nu”

„Franţa nu a permis avioanelor care aveau ca destinaţie Israelul, încărcate cu provizii militare, să survoleze teritoriul francez. Franţa a fost FOARTE INUTILĂ în ceea ce-l priveşte pe «Măcelarul Iranului», care a fost eliminat cu succes! SUA ÎŞI VOR AMINTI!!!”, a scris Trump pe Truth Social.

Preşedinţia franceză a declarat că a fost surprinsă de postarea lui Trump pe reţelele sociale şi a afirmat că decizia sa a fost în conformitate cu politica Franţei de la începutul conflictului.

Un diplomat occidental şi două surse familiarizate cu problema au declarat anterior pentru Reuters că refuzul a avut loc în weekend şi a fost prima dată când Franţa a făcut acest lucru de la începutul conflictului, pe 28 februarie. Sursele au afirmat că Israelul ar fi dorit ca spaţiul aerian al Franţei să fie folosit pentru a transporta arme americane care urmau să fie folosite în războiul împotriva Iranului.

Italia refuză permisiunea

Săptămâna trecută, şi Italia a refuzat să dea permisiunea ca avioanele militare americane să aterizeze la baza aeriană Sigonella din Sicilia înainte de a se îndrepta spre Orientul Mijlociu, au declarat surse.

Potrivit cotidianului Corriere della Sera, care a relatat primul această ştire, „unele bombardiere americane” urmau să aterizeze la baza din estul Siciliei înainte de a zbura spre Orientul Mijlociu.

Ministrul apărării din Italia, Guido Crosetto, a negat ulterior orice tensiuni cu Washingtonul sau orice schimbare de politică. El a postat un mesaj pe X pentru a preciza că bazele aeriene americane rămân active, dar că Washingtonul are nevoie de o autorizaţie specială dacă doreşte să le utilizeze în scopuri care nu sunt prevăzute în acordurile anterioare.

Spania, cea mai vocală împotriva războiului

Între timp, evidenţiind diviziunile din Europa, Spania şi-a apărat decizia de a-şi închide complet spaţiul aerian pentru avioanele americane implicate în atacurile asupra Iranului.

Prim-ministrul Pedro Sanchez a fost printre cei mai vocali critici ai atacurilor SUA şi Israelului.

Spania va permite utilizarea bazelor sale doar pentru apărarea colectivă a aliaţilor NATO, a declarat ministrul spaniol al apărării, Margarita Robles.

Spania nu este îngrijorată de eventuale represalii, a declarat ministrul de externe Jose Manuel Albares pentru postul public de televiziune TVE. „Nu ne temem absolut de nimic. Cum ar putea o ţară să se teamă de ceva pentru că apără dreptul internaţional, pacea mondială şi Carta Naţiunilor Unite?”, a spus el.

Marea Britanie, în vizor

Trump a menţionat, de asemenea, Marea Britanie ca fiind necooperantă, chiar în momentul în care Palatul Buckingham a confirmat că regele Charles şi regina Camilla vor efectua o vizită de stat în SUA la sfârşitul lunii aprilie.

El a scris pe Truth Social: „Pentru toate ţările care nu pot obţine combustibil pentru avioane din cauza Strâmtorii Ormuz, precum Regatul Unit, care a refuzat să se implice în decapitarea Iranului, am o sugestie pentru voi: Numărul 1 - cumpăraţi din SUA, avem din belşug, şi Numărul 2 - faceţi-vă puţin curaj întârziat, mergeţi în Strâmtoare şi pur şi simplu LUAŢI-L”.

Statele Unite, Franţa, Italia, Spania şi Marea Britanie sunt toate membre NATO, la fel şi Germania, care găzduieşte Ramstein, cea mai mare bază americană din Europa.

Germania a declarat la începutul războiului că nu există restricţii privind utilizarea bazei de către SUA. Dar a existat o dezbatere pe această temă, în special de când preşedintele Frank-Walter Steinmeier a declarat că, în opinia sa, războiul este ilegal.