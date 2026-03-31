„Avem voința necesară pentru a pune capăt acestui conflict, cu condiția îndeplinirii unor condiții esențiale – în special garanțiile necesare pentru a preveni repetarea agresiunii," a declarat Pezeshkian într-o convorbire telefonică cu președintele Consiliului European, António Costa, potrivit unui comunicat al biroului său, reiterând o cerință-cheie a Teheranului, conform Al Jazeera.

Bursele au reacționat pozitiv și au înregistrat creșteri după acest mesaj optimist privind încheierea conflictului.

Ministrul iranian de externe a confirmat pentru Al Jazeera că au fost schimbate mesaje între Teheran și Washington, fie direct, fie prin intermediul unor „prieteni din regiune”.

Însă Abbas Araghchi spune că acest lucru nu înseamnă că Iranul se află în negocieri cu Washingtonul.

„Primesc mesaje de la Witkoff (Steve, emisarul lui Trump, nr.r) în mod direct, ca și înainte, iar acest lucru nu înseamnă că ne aflăm în negocieri," a declarat acesta.

Araghchi a mai declarat că țara sa nu a luat nicio decizie cu privire la negocierile cu SUA și că are rezerve în legătură cu acestea.

„Nu am trimis niciun răspuns la cele 15 propuneri americane și nici nu am prezentat vreo propunere sau condiție," a spus ministrul iranian de externe.

„Nu este adevărată afirmația privind existența unor negocieri cu vreo parte în Iran. Toate mesajele sunt transmise prin intermediul Ministerului de Externe sau sunt primite de acesta, iar între agențiile de securitate există comunicări," a mai precizat Abbas Araghchi.