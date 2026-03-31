Soveja este una dintre cele mai interesante stațiuni montane din România. Aici găsești cel mai ozonat aer din țară și este locul în care te poți relaxa și îți poți încărca bateriile. Stațiunea se află în județul Vrancea, la 82 de kilometri de Focșani și funcționează tot anul.

Cum ajungi

Poți ajunge ușor în Soveja, indiferent dacă ai sau nu mașină personală.

Cu mașina personală este cea mai simplă variantă. Din București, distanța până la Soveja este de aproximativ 3 ore. Traversezi zone cu peisaje montane, unde poți face opriri pentru pauze. Se ajunge la fel de ușor și din alte orașe precum Brașov sau Ploiești.

Dacă alegi trenul, cea mai apropiată destinație este Focșani. Aici ajung trenuri din majoritatea orașelor mari. Din București, călătoria durează aproximativ 3 ore.

Există curse directe către Soveja din Focșani și din alte localități din județul Vrancea cu autobuzul și este o variantă perfectă pentru cei care nu au mașină personală sau nu vor să o folosească.

Soveja, stațiunea cu cel mai ozonat aer din România

Se știe despre Soveja că este stațiunea cu cel mai ozonat aer din România. Datorită acestui aer, autoritățile au decis la începutul secolului XX să facă aici o stațiune balneoclimaterică. Până la Revoluția din 1989, aceasta era plină de turiști, jumătate dintre ei fiind minerii care venea să se vindece de leucemie.

Totul a început pe la 1870, când un negustor de stofă și pânză din Focșani este sfătuit să facă o cură de aer pe timpul verii la Soveja, ca să se vindece de boala de plămâni.

Clientela terapiei cu ozon în pădurile sovejene se extinde și au început să vină și alți oameni aici pentru terapie. Pe vremea aceea, Soveja încă nu era stațiune.

“În 1901, prefectul judeţului Putna a obţinut de la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor aprobare să construiască în partea de vest a satului, înspre Lepşa, un mic hotel de lemn cu un cazino alături. Câţiva ani mai târziu, drumul către Soveja putea fi parcurs şi cu trenul datorită construirii unei căi ferate de către o societate forestieră. Trenul forestier avea un vagon de călători care aducea turişti şi transporta localnici către Focşani şi Mărăşeşti”, conform lui Florin Dîrdală, istoric la Arhivele Naţionale Vrancea, citat de Adevărul.

Stațiunea a trecut prin mai multe etape de dezvoltare. În 1948, odată cu instaurarea regimului comunist, toate proprietățile din zonă au fost naționalizate. Vile, hoteluri, parcul și cazinoul au intrat în proprietatea statului, iar stațiunea a cunoscut o perioadă nefastă.

Autoritățile știai potențialul zonei și era numită „Perla Vrancei” sau „Plămânul de oțel.al regiunii” pentru aerul său curat. În următorii ani, Soveja s-a dezvoltat ca stațiune montană și au început să se construiască hoteluri.

Locul a cunoscut un vârf de popularitate prin anii ’70, când minerii cu probleme respiratorii veneau aici să își petreacă concediile ca să se recupereze, iar sportivii veneau în cantonamente organizate în zonă.

În prezent, stațiunea a cunoscut o perioadă de degradare și acum este aproape abandonată. Multe construcții sunt lăsate de izbeliște, inclusiv hoteluri și baze de tratament.

Aerul pur a rămas una dintre puținele resurse care au rămas nealterate, în timp ce clădirile au fost abandonate și lăsate în paragină, iar Lacul verde este acoperit de nămol și neîngrijit.

Ce poți face la Soveja

Dincolo de aerul curat, Soveja are și câteva atracții turistice. Vizitează Mausoleul Eroilor, o construcție ridicată în memoria eroilor din Primul Război Mondial care poate fi găsit chiar aproape de intrarea în stațiune.

Schitul Soveja este un alt obiectiv de vizitat și un loc de pelerinaj bine cunoscut.

Nu rata nici Cabana Dragomir, loc în care Nicolae Ceaușescu stătea când mergea la vânătoare.

Dincolo de obiective, oamenii merg la Soveja pentru relaxare departe de agitația orașului. Este un loc în care te încarci cu energie, liniște, te bucuri de frumusețea naturii și respiri cel mai curat aer din România. Este un loc deosebit pentru familiile cu copii care vor un concediu liniștit și o pauză binemeritată.a