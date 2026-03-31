Partenera de viaţă a preşedintelui a spus că expresii de genul 'Parcă nu mai e copilul meu', 'Nu mai comunicăm', 'Mă simt neputincios ca părinte', 'Nu mai ştim cine îi sunt prietenii', 'Preferă să stea singur cu telefonul sau calculatorul', 'Pare mereu obosit, chiar dacă nu face nimic', 'Spune des 'nu are rost'' sunt auzite frecvent de părinţi.

"România trece printr-o perioadă în care copiii noştri se confruntă cu provocări din ce în ce mai subtile, dar mai periculoase ca oricând şi nu putem vorbi despre un viitor sănătos fără să vorbim deschis despre ceea ce trăiesc, ce simt şi de ce uneori aleg să evadeze. Ca mamă, vă spun cu sinceritate că una dintre cele mai mari temeri ale mele este ca într-o zi propriul copil să ajungă să se simtă atât de singur, atât de trist, încât să caute alinare într-o adicţie, fie că vorbim despre substanţe, jocuri video, jocuri de noroc sau reţele sociale şi cred că nu sunt singura care simte asta", a declarat, marţi, Mirabela Grădinaru la masa rotundă "Adicţiile la copii şi adolescenţi", găzduită de Administraţia Prezidenţială în cadrul proiectului "România în Lumină".

Ea a făcut apel la spiritul de comunitate.

"Nu este suficient să avem grijă doar de propriii copii, pentru că un copil nu este izolat şi nu creşte izolat. Atunci când copiii din jurul lui ajung să fie vulnerabili în faţa adicţiilor, inevitabil consecinţele ajung să îl atingă şi pe el. E nevoie de noi toţi - familie, şcoală, comunitate, stat - să creăm un ecosistem care susţine sănătatea emoţională încă din primii ani de viaţă, pentru că tinerii nu au nevoie doar să li se spună 'nu ai voie'. Au nevoie de îndrumare şi au nevoie să intre în contact cu emoţiile lor. Ai unde merge, ai cu cine vorbi, ai ce alege, nu eşti singur", a subliniat Mirabela Grădinaru.

Totodată, ea a făcut un apel ca părinte.

"Fiţi atenţi la tăceri, nu doar la cuvinte, la retrageri, la schimbări comportamentale subtile. Întrebaţi, fiţi prezenţi nu doar cu trupul, ci şi cu inima. Copiii au nevoie să ştie că pot veni spre noi fără ruşine, fără teamă, fără frică, că nu sunt singuri în durerea lor", a transmis Grădinaru.