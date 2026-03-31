Premierul Bolojan, noi detalii despre ”mecanismul” privind prețurile la combustibili: ”La final contează ceea ce plătești”

Premierul Ilie Bolojan a oferit noi detalii despre măsurile pentru limitarea impactului crizei prețurilor la combustibili, declanșată de războiul din Iran, cu accent pe reducerea accizei la motorină și sprijin direct pentru transportatori și agricultori.

Cristian Matei

Într-un interviu acordat ȘtirileProTV.ro, el a prezentat principalele măsuri pe care Guvernul României le pregătește pentru a limita impactul crizei prețurilor la carburanți asupra cetățenilor și economiei.

Războiul din Iran a perturbat major fluxurile globale de aprovizionare cu țiței și motorină. Măsurile anunțate vizează în special motorina, dar premierul nu exclude intervenții și pentru benzină, dacă situația o va impune.

De ce a crescut prețul combustibililor și cât de gravă este situația

Premierul a explicat că la originea crizei se află blocarea strâmtorii Ormuz, cel mai important flux de transport al petrolului la nivel global, ca urmare a conflictului militar din Iran. Efectele s-au resimțit imediat pe piețele internaționale.

„Datorită războiului din Iran, fluxurile de aprovizionare globale cu țiței, cu motorină în principal au fost perturbate puternic și practic cel mai important flux de transport, cel prin Strâmtoarea Ormuz, este în momentul de față blocat. Ca atare, în toată lumea, prețurile la combustibili au crescut, iar creșterea pe piețele internaționale este de 40-50% și vedem că de la 70 de dolari un baril de țiței, acum este la peste 100 de dolari", a declarat Bolojan pentru ȘtirileProTV.ro.

În acest context, premierul a subliniat că volatilitatea rămâne ridicată și că nu există certitudini privind durata crizei sau nivelul la care se vor stabiliza prețurile.

Tocmai de aceea, strategia guvernului a fost construită în pași graduali, nu printr-o singură intervenție masivă, a explicat Bolojan.

Primul pas, de la 1 aprilie, plafonarea adaosurilor comerciale

Prima măsură adoptată de guvern a vizat limitarea adaosurilor practicate de comercianți la nivelul mediu al anului trecut, pentru a preveni speculațiile în perioada de criză.

Potrivit premierului, această măsură urmează să producă efecte vizibile în piață începând de la 1 aprilie 2026.

„Am limitat adaosurile la nivelul mediu de anul trecut, pentru a nu se putea specula în această perioadă, și această măsură, chiar dacă a fost adoptată de săptămâna trecută, va intra de mâine în vigoare și e posibil să avem un prim efect legat de prețurile la combustibili din piață", a precizat Bolojan.

Al doilea pas: sprijin direct pentru transportatori și agricultori

Al doilea element al pachetului de măsuri vizează două sectoare considerate vitale pentru economie: transporturile și agricultura.

Premierul spune că transportatorii vor beneficia de decontarea unei treimi din acciză, în timp ce fermierii vor fi aproape complet scutiți de această taxă.

Am venit cu un pachet de sprijin pentru transportatori, suplimentar, în care practic o treime din acciză li se decontează, iar celor din agricultură, practic, nu mai plătesc accioza, plătind o sumă infimă, în așa fel încât cele două sectoare importante, transporturile și agricultura să fie susținute", a explicat premierul.

De ce intervențiile Guvernului vizează în principal motorina

Întrebat de ce schema de sprijin se concentrează pe motorină și nu pe toți combustibilii, Bolojan a invocat atât ponderea covârșitoare a motorinei în consumul total, cât și amplitudinea mai mare a scumpirilor înregistrate pentru acest tip de carburant pe piețele internaționale.

„Având în vedere faptul că 75% din consumul de combustibil din România este acoperit de motorină, am considerat că, având în vedere că aici, la motorină au fost creșterile mult mai mari, creșterile la motorină au fost de aproximativ 70% pe piața internațională, în timp ce la benzină au fost mult mai mici", a spus premierul.

În plus, el a subliniat că România se află într-o poziție avantajoasă în privința benzinei, fiind chiar exportatoare: „Noi avem și un avantaj ca țară, pentru că ne rafinăm practic toată cantitatea de benzină în România, noi fiind o țară exportatoare de benzină pentru țările din jur."

Cu toate acestea, Bolojan nu a exclus intervenții și pentru benzină, dacă evoluțiile ulterioare o vor justifica.

Supraimpozitarea profiturilor excepționale ale companiilor

Una dintre cele mai importante componente ale pachetului anunțat de premier privește modul în care statul va finanța reducerile de taxe.

Bolojan a precizat că sumele alocate deja pentru transportatori și agricultori depășesc un miliard de lei și că bugetul de stat va fi suplimentat printr-o taxă pe profiturile excepționale obținute de companiile care controlează întregul lanț — de la extracție și rafinare, până la distribuție și comercializare.

„Luăm în calcul, în afară de contribuțiile pe care le facem de la bugetul de stat, să supraimpozităm o parte din profiturile excepționale care au fost făcute sau care se realizează în această perioadă de companiile care au integral lanțul de producție, de la exploatare de resurse, rafinare, distribuție și comercializare", a declarat premierul pentru ȘtirileProTV.ro.

Logica din spatele acestei măsuri este că firmele care extrag resurse din România sau importă materie primă din zone neafectate de conflict beneficiază în mod nejustificat de creșterea prețurilor globale, în condițiile în care propriile costuri nu au crescut semnificativ, a explicat premierul.

„Cei care își exploatează resursele din România, cei care își importă materia primă, țițeiul din zone care nu sunt afectate de criză, realizează în astfel de situații niște profituri excepționale. Costurile rămân relativ la fel (...) și ele la rândul lor trebuie să contribuie la acest efort, în așa fel încât aceste costuri să fie distribuite echitabil", a mai spus Bolojan.

Practic, banii colectați prin această supraimpozitare vor alimenta bugetul de stat și vor acoperi o parte din costul reducerilor de taxe acordate cetățenilor și operatorilor economici.

De ce a fost exclusă reducerea TVA

În ceea ce privește măsura privind reducerea TVA la combustibili, Bolojan a explicat că această opțiune ar fi creat probleme serioase în relația cu Comisia Europeană, din cauza angajamentelor asumate de România în cadrul procedurii de deficit excesiv.

„Această discuție legată de reducerea TVA a fost scoasă din calcul datorită faptului că avem un deficit excesiv în România. În cadrul acestei proceduri de reducere a deficitului excesiv avem niște angajamente legate de menținerea TVA la anumite cote, iar reducerea de TVA ar fi creat o procedură de infringement cu Comisia Europeană, care ne-ar fi redeschis discuțiile legate de stabilitatea bugetară", a explicat premierul.

El a insistat că, din perspectiva cetățeanului, nu contează prin ce mecanism se reduce prețul final, ci cât plătește efectiv la pompă: „La final contează ceea ce plătești (...) nu metoda folosită este cea mai importantă problemă, ci rezultatul."

Măsurile vor fi revizuite periodic: „O dată la 10 sau 15 zile”

Bolojan a mai precizat că schema de sprijin nu este fixă, ci va fi reevaluată la interval de 10-15 zile, în funcție de evoluția situației internaționale. Dacă criza se va încheia mai repede decât se anticipează, măsurile vor fi retrase. Dacă situația se va agrava, sprijinul va fi extins.

„O dată la 10 zile sau la 15 zile, aceste mecanisme de sprijin vor trebui revizuite, în sensul în care, dacă lucrurile se încheie mai repede și această criză nu mai există (...) am putea să spunem să renunțăm la această schemă de sprijin mai repede. În condițiile în care lucrurile se complică, lucrurile se lungesc, în mod evident și măsurile vor fi prelungite sau vor fi revizuite în sensul creșterii acestor măsuri de sprijin", a afirmat premierul.

Stabilitate politică, prioritate în timp de criză

Întrebat despre declarația lui Sorin Grindeanu, care ar fi sugerat continuarea guvernării fără Bolojan în fruntea Executivului, premierul a evitat să intre în detalii, vorbind în schimb despre costurile unei instabilități guvernamentale.

„Într-o situație în care am avea orice fel de schimbare de guvern, așa cum arată toată experiența din anii trecuți, cel puțin o lună, două luni de zile, Guvernul nu mai lucrează la capacitatea pe care o are, indiferent cine este premierul care pleacă și premierul care vine", a spus Bolojan, enumerând provocările imediate: gestionarea crizei combustibililor, reducerea deficitului, absorbția fondurilor europene până în august și echilibrele bugetare.

„Problemele României sunt delicate în momentul de față și trebuie gestionate la capacitate maximă", a concluzionat premierul, adăugând că perturbațiile politice „distrag atenția" și „disipă energiile" necesare pentru a face față acestor provocări.

Ponderea combustibilului în coșul de consum este de 7-8%, însă războiul poate aduce creșteri generalizate de prețuri

Guvernul caută soluții pentru ieftinirea combustibililor, două scenarii pe masă: reducerea TVA sau a accizei
Stiri Economice
Guvernul caută soluții pentru ieftinirea combustibililor, două scenarii pe masă: reducerea TVA sau a accizei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că luni va avea loc o şedinţă referitoare la preţul combustibililor, el reiterând că a făcut două propuneri: diminuarea TVA sau reducerea proporţională a accizei.

Cu cât s-ar putea scumpi pâinea, din cauza crizei de combustibil. „Măsurile autorităților nu vor reduce prețurile"
Știri Actuale
Cu cât s-ar putea scumpi pâinea, din cauza crizei de combustibil. „Măsurile autorităților nu vor reduce prețurile”

Preţul pâinii ar putea creşte în acest an între 15,8% şi 38,6%, pe fondul majorării preţului motorinei cu 30% şi al gazelor naturale cu 60%. 

Câți bani încasează statul din fiecare litru de combustibil și cât este marja benzinăriilor, după creșterea prețurilor
Știri Actuale
Câți bani încasează statul din fiecare litru de combustibil și cât este marja benzinăriilor, după creșterea prețurilor

Benzina din România este mai scumpă decât în alte țări mai bogate, ca Suedia, Italia sau Spania, din cauza taxelor mari. La motorină, țara noastră se află în a doua jumătate a clasamentului european. 

Inspectorii antifraudă au confiscat, „în condiţiile legii”, aproape 70 de milioane de lei de la o casă de schimb valutar
Știri Actuale
Inspectorii antifraudă au confiscat, „în condiţiile legii”, aproape 70 de milioane de lei de la o casă de schimb valutar

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au confiscat suma de 68,93 milioane de lei, echivalentul a peste 13,5 milioane de euro, de la o casă de schimb valutar care funcţiona fără autorizaţie în Bucureşti.

Interceptări AUDIO cu ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, acuzat că face presiuni pentru oligarhii Rusiei
Stiri externe
Interceptări AUDIO cu ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, acuzat că face presiuni pentru oligarhii Rusiei

Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a recunoscut marți că a purtat discuții cu oficiali ruși în timp ce miniștrii UE analizau noi măsuri economice îndreptate împotriva Moscovei.

