Primarul oraşului, Călin Bibarţ, a anunţat, marţi, că va publica, miercuri, la transparenţă publică, un astfel de proiect de reducere a tarifelor şi a estimat că într-o lună sau două va fi pus în practică.

"Deoarece pe actuala legislaţie Consiliul Local stabileşte tarifele, voi propune prin hotărâre de Consiliu Local ca în Arad biletul la mijloacele de transport în comun să fie de 1 leu cu TVA inclus pe 24 de ore. Mâine voi pune la transparenţă acest proiect de hotărâre, îl voi trimite pentru avizele legale la Consiliul Concurenţei şi ANRSC", a anunţat primarul.

Edilul a spus că această măsură vine să încurajeze renunţarea la maşina personală în contextul creşterii preţurilor la carburanţi, dar şi să crească utilizatorii transportului public modernizat în ultimii ani.

"Sunt două argumente majore: un ajutor pentru cetăţeni şi o încurajare de a folosi mijloacele de transport în comun, de a folosi energia verde mai mult, şi de a folosi flota de tramvaie noi a oraşului şi liniile de tramvai modernizate. Odată cu scumpirea carburanţilor, încercăm să mutăm centrul de greutate pe transportul în comun", a spus Călin Bibarţ.

Primăria va propune ca tariful unic pe 24 de ore de folosire a transportului public local să fie de 1 leu cu TVA inclus, în condiţiile în care acum un bilet valabil o oră costă 4,5 lei. El a precizat că şi celelalte tarife vor fi reduse, iar un abonament lunar ar urma să coste sub 30 de lei.

Referitor la impactul bugetar, primarul a declarat că în anul 2025 încasările din aplicarea tarifelor au fost de aproximativ 6 milioane de lei, în condiţiile în care bugetul total al Companiei de Transport Public a fost de zece ori mai mare, acest domeniu fiind puternic subvenţionat.

Călin Bibarţ a mai spus că se aşteaptă la o creştere importantă a numărului de călători după aplicarea noilor tarife, astfel că o parte din costurile cu această reducere a tarifelor ar putea fi recuperată.

În ultimele săptămâni, numărul persoanelor care folosesc transportul public din Arad a crescut cu 15%, pe fondul scumpirii carburanţilor, conform datelor Companiei de Transport Public.

Municipiul Arad are una dintre cele mai extinse reţele de transport public local din ţară. Doar reţeaua de transport cu tramvaiul cuprinde 15 linii, având o lungime totală a traseelor de peste 335 de kilometri.