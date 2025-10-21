Șapte influenceri celebri intră în bucătăria MasterChef, într-o probă care va genera haos și umor: „Îmi vine să plâng!”

Astăzi, de la ora 20:30, șapte dintre cei mai puternici creatori de conținut din România vor fi invitați speciali în bucătăria MasterChef România.

Unii concurenți vor fi intimidați de prezența musafirilor, alții se vor bucura de această experiență, însă cu siguranță proba va aduce haos, mult umor și o serie de situații neașteptate.

„Chefii au decis că astăzi nu veți fi singuri. Avem oaspeți, dragilor!”, anunță Gina Pistol la începutul probei.

Cristina Almășan, Andreea Suciu, Mara Ognean, Eric Icleanu, Andu Guriță Mică, Venger și Augustin Zainea vor avea la dispoziție un meniu à la carte, ca la restaurant, din care își vor alege preparatul preferat, iar concurenții vor trebui să îl facă.

„Gătiți 45 de minute, à la carte. Testul este însoțit de musafiri, ei vor rămâne lângă voi”, le va spune Gina Pistol concurenților.

Dornici să ajute, invitații se vor implica activ în gătit, însă lipsa de experiență își va face simțită prezența rapid.

„Medic!”, se va auzi în platou atunci când Andreea Suciu, una dintre invitate, se va tăia în timp ce curăța cartofi.

„Am vrut să curăț cartofi și m-am tăiat. Îmi vine să plâng!”, va spune aceasta.

„M-am făcut puțin de râs. Intrasem de cinci minute, m-am tăiat instant și s-a strigat: Medic! Eu eram: nu, nu la mine!”, va adăuga, amuzată, aceasta.

Deși intențiile sunt bune, prezența influencerilor va transforma proba într-o adevărată provocare pentru concurenți.

„Fac paste carbonara, dar trebuie să am grijă și de prietenul meu – că îmi lasă spatula în tigaie!”, glumește Alisa, despre Andu Guriță Mică. Între timp, atmosfera va deveni tot mai „aprinsă” la bancul lui Ștefan Măchiță, care va găti pentru Mara Ognean.

„Au mai încercat iubiții mei să gătească, în trecut...”, spune Mara.

„Ai iubit acum?”, o va întreba Ștefan.

„Mie mi s-ar părea tare să mergem într-un loc de hot pot, să încercăm lucruri, să discutăm despre ele, să bem ceva și să fie fun”, va adăuga invitata.

„Sincer, nu mi-ar părea rău dacă aș pleca acasă... Zic, nu știu!”, recunoaște Ștefan, pierdut printre tigăi și ingrediente.

Chefii observă rapid că prezența fetelor îi scoate complet din ritm pe concurenți.

„Ștefan nu mai poate găti nimic, Liviu nici atât...”, va spune Chef Sorin Bontea.

Cine va reuși să treacă peste această provocare, aflăm în câteva ore, într-o nouă ediție MasterChef România.

Show-ul este difuzat în fiecare luni și marți, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO.

MasterChef România – Prinde gustul competiției!

