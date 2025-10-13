Chefii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu fac un adevărat spectacol de gust diseară, la MasterChef!

În această seară, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO, bucătăria MasterChef devine locul unei demonstrații culinare de top. Cei trei chefi își lasă pentru o clipă rolul de jurați și preiau bancurile de lucru într-un masterclass spectaculos de paste.

„Avem trei bancuri pentru trei oaspeți foarte speciali. Ei se numesc: Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu!”, va spune Gina Pistol, spre entuziasmul concurenților rămași în competiție.

În fața lor, cei trei maeștri ai gastronomiei vor găti live și le vor arăta pas cu pas cum se nasc preparatele perfecte: simple, dar pline de gust.

„Fiți foarte atenți, pentru că rămânerea voastră în concurs depinde de ce vedeți acum”, le va atrage atenția Gina.

Reacțiile concurenților nu vor întârzia să apară: „O explozie de gusturi!”, va spune Vali Petre, în timp ce Horia Petrovanu va completa: „Sunt ingrediente atât de simple, dar puse în operă, dau un gust nemaipomenit pastelor.”

Momentul se va transforma rapid într-o probă de foc, atunci când Gina Pistol îi va anunța pe concurenți că e rândul lor să replice preparatele: „Este rândul vostru. Fiecare dintre voi trebuie să aleagă un fel de paste, din cele trei văzute, și să-l facă la fel de gustos și arătos”, le va spune aceasta.

Pentru concurenți, presiunea va fi uriașă.

„Ce să facem noi? Noi abia am învățat să tăiem ceapa și să facem trei speriate de dishuri acasă și ne vedem chefi! Hai să fim serioși! Sunt ani de experiență în spatele celor trei chefi, noi suntem pufarini”, va spune amuzat Alex Schmutzer.

Cine va reuși să se apropie de nivelul cerut de cei trei chefi și cine se va pierde printre paste și sosuri? Răspunsul vine în această seară, de la ora 20:30, la PRO TV. Show-ul este disponibil și pe VOYO.

MasterChef România – Prinde gustul competiției!

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













