Chefii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu fac un adevărat spectacol de gust diseară, la MasterChef!

Stiri Mondene
13-10-2025 | 14:12
MasterChef

În această seară, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO, bucătăria MasterChef devine locul unei demonstrații culinare de top. Cei trei chefi își lasă pentru o clipă rolul de jurați și preiau bancurile de lucru într-un masterclass spectaculos de paste.

autor
Stirileprotv

„Avem trei bancuri pentru trei oaspeți foarte speciali. Ei se numesc: Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu!”, va spune Gina Pistol, spre entuziasmul concurenților rămași în competiție.

În fața lor, cei trei maeștri ai gastronomiei vor găti live și le vor arăta pas cu pas cum se nasc preparatele perfecte: simple, dar pline de gust.

„Fiți foarte atenți, pentru că rămânerea voastră în concurs depinde de ce vedeți acum”, le va atrage atenția Gina.

Reacțiile concurenților nu vor întârzia să apară: „O explozie de gusturi!”, va spune Vali Petre, în timp ce Horia Petrovanu va completa: „Sunt ingrediente atât de simple, dar puse în operă, dau un gust nemaipomenit pastelor.”

Citește și
mastechef
Cei mai buni 24 de concurenți intră astăzi în bucătăria MasterChef! Prima probă le dă bătăi de cap

Momentul se va transforma rapid într-o probă de foc, atunci când Gina Pistol îi va anunța pe concurenți că e rândul lor să replice preparatele: „Este rândul vostru. Fiecare dintre voi trebuie să aleagă un fel de paste, din cele trei văzute, și să-l facă la fel de gustos și arătos”, le va spune aceasta.

Pentru concurenți, presiunea va fi uriașă.

„Ce să facem noi? Noi abia am învățat să tăiem ceapa și să facem trei speriate de dishuri acasă și ne vedem chefi! Hai să fim serioși! Sunt ani de experiență în spatele celor trei chefi, noi suntem pufarini”, va spune amuzat Alex Schmutzer.

Cine va reuși să se apropie de nivelul cerut de cei trei chefi și cine se va pierde printre paste și sosuri? Răspunsul vine în această seară, de la ora 20:30, la PRO TV. Show-ul este disponibil și pe VOYO.

MasterChef România – Prinde gustul competiției!

Sursa: Pro TV

Etichete: masterchef,

Dată publicare: 13-10-2025 14:09

Articol recomandat de sport.ro
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Citește și...
Concurenții MasterChef pornesc într-un turneu culinar prin țară. Au de preparat farfurii surprinzătoare și rafinate
Stiri Diverse
Concurenții MasterChef pornesc într-un turneu culinar prin țară. Au de preparat farfurii surprinzătoare și rafinate

Concurenții îndrăgitului show MasterChef au pornit într-o aventură culinară prin marile orașe din țară.

Cei mai buni 24 de concurenți intră astăzi în bucătăria MasterChef! Prima probă le dă bătăi de cap
Stiri Mondene
Cei mai buni 24 de concurenți intră astăzi în bucătăria MasterChef! Prima probă le dă bătăi de cap

Miza în emisiunea MasterChef România crește, iar spectacolul ajunge la un nou nivel: intrarea în cea mai prestigioasă bucătărie a țării. 24 dintre cei mai buni concurenți din acest sezon și-au adjudecat un loc în lupta pentru marele premiu de 75.000 de euro.

În această seară, ultima etapă a audițiilor MasterChef România. Florin Dumitrescu: „Are o tigaie în cap cu un ou ochi lipit!”
Stiri Diverse
În această seară, ultima etapă a audițiilor MasterChef România. Florin Dumitrescu: „Are o tigaie în cap cu un ou ochi lipit!”

MasterChef aduce luni seara ultima rundă de audiții, unde emoțiile și presiunea ating cote maxime. Chefii sunt mai pofticioși ca niciodată, iar concurenții luptă pentru ultimele șorțuri care le pot deschide drumul spre bootcamp.

MasterShare – Like & Taste: Andreea Suciu, Eric Icleanu și Andu Guriță Mică duc în online emoția din culisele MasterChef
Stiri Mondene
MasterShare – Like & Taste: Andreea Suciu, Eric Icleanu și Andu Guriță Mică duc în online emoția din culisele MasterChef

Cea mai iubită competiție culinară din România își deschide bucătăria și în online.

MasterChef România - sezonul 10 aduce un duel surpriză, un nou personaj cheie, tensiune maximă și reguli rescrise
Stiri Mondene
MasterChef România - sezonul 10 aduce un duel surpriză, un nou personaj cheie, tensiune maximă și reguli rescrise

Cei mai îndrăgiți chefi din România se pregătesc să deschidă porțile bucătăriei MasterChef 2025.

Recomandări
Hamas a eliberat toți ostaticii israelieni în viață. LIVE: Președintele Donald Trump se adresează parlamentului israelian
Stiri externe
Hamas a eliberat toți ostaticii israelieni în viață. LIVE: Președintele Donald Trump se adresează parlamentului israelian

Toți ostaticii israelieni în viață au fost eliberați de Hamas, a anunțat luni gruparea armată palestiniană. Cadavrele ostaticilor decedați vor fi predate ulterior, a adăugat Hamas.  

Prețurile cresc, lefurile scad. Inflația depășește prognoza lui Isărescu. La cât a ajuns salariul mediu net în august 2025
Stiri Sociale
Prețurile cresc, lefurile scad. Inflația depășește prognoza lui Isărescu. La cât a ajuns salariul mediu net în august 2025

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în septembrie, de la 9,85% în august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, conform datelor INS.

Românii, tot mai expuși escrocheriilor online: specialiștii explică semnele care trădează o investiție falsă
iBani
Românii, tot mai expuși escrocheriilor online: specialiștii explică semnele care trădează o investiție falsă

7 din 10 români au fost abordați cel puțin o dată, pentru a li se promite un câștig rapid, arată un studiu recent XTB*. În plus, mai mult de jumătate dintre participanți au spus că știu persoane care au fost victime ale fraudelor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Octombrie 2025

01:47:41

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 13 Octombrie 2025

03:12:11

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uscați de nepăsare

42:37

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 19

44:15

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28