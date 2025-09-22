În această seară, ultima etapă a audițiilor MasterChef România. Florin Dumitrescu: „Are o tigaie în cap cu un ou ochi lipit!”

Stiri Diverse
22-09-2025 | 13:28
masterchef
protv.ro

MasterChef aduce luni seara ultima rundă de audiții, unde emoțiile și presiunea ating cote maxime. Chefii sunt mai pofticioși ca niciodată, iar concurenții luptă pentru ultimele șorțuri care le pot deschide drumul spre bootcamp.

autor
Știrile PRO TV

Aventura MasterChef continuă luni seara cu ultima rundă de audiții! Emoțiile sunt la cote maxime, presiunea e din ce în ce mai mare, iar chefii sunt mai pofticioși ca niciodată.

Ultimele șorțuri vor fi adjudecate de cei care vor reuși să impresioneze prin tehnică și gust. O nouă ediție MasterChef, astăzi, de la ora 20:30, la PRO TV.

„De generații întregi, gătitul și pasiunea pentru bun gust aduc oamenii împreună în cel mai iubit și urmărit show de cooking din lume. Bun venit la ultima seară de audiții de la MasterChef România! Pentru că bootcamp-ul este foarte aproape, presiunea este mare, iar chefii mai pofticioși ca niciodată. Să ne bucurăm de mâncare și să câștige cel mai bun!”, va spune Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii, înainte de ultimele jurizări.

Printre cei care vor râvni la șorțul MasterChef se va afla și Alina Bujdei, 35 de ani, designer vestimentar, care le va pregăti chefilor un „bulz fandosit”: „Vă gătesc bulz fandosit, și eu sunt fandosită, așa că trebuie să-mi semene preparatul cumva. Nu? Îmi place să experimentez atât în bucătărie, cât și în vestimentație. De ce am eu un ou pe cap? Mă pricep cel mai bine să fac ouă și am zis să se vadă. Dacă nu-mi iese preparatul din farfurie, măcar ăsta e oul perfect”, va spune aceasta, făcând referire și la accesorizarea pe care a ales-o pentru întâlnirea cu chefii. Cu plating fine dining și multă creativitate, Alina vrea să demonstreze că o femeie nu trebuie să stea în bucătărie în papuci de casă și cu un coc în vârful capului. „Tind să cred că fac fine dining – și în farfurie, și pe mine. Am venit să demonstrez că nu trebuie să stai neapărat în papuci de casă cu un coc în vârful capului. Totul trebuie personalizat, pentru că așa sunt eu: gătesc gătită!”.

Citește și
MasterChef
MasterChef România - sezonul 10 aduce un duel surpriză, un nou personaj cheie, tensiune maximă și reguli rescrise

Apariția surprinzătoare nu va trece neobservată: încă din primele secunde, Florin Dumitrescu îi va șopti lui Cătălin Scărlătescu: „Are o tigaie în cap cu un ou ochi lipit!”. Dacă Alina Bujdei va reuși să primească un șorț MasterChef cu preparatul ei fandosit, vedem în câteva ore.

Ultima etapă de audiții este în această seară, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO.

Sursa: Pro TV

Etichete: masterchef,

Dată publicare: 22-09-2025 13:28

Articol recomandat de sport.ro
Dezvăluire în Franța cu câteva ore înaintea galei: cine ar fi câștigat Balonul de Aur 2025
Dezvăluire în Franța cu câteva ore înaintea galei: cine ar fi câștigat Balonul de Aur 2025
Citește și...
MasterShare – Like & Taste: Andreea Suciu, Eric Icleanu și Andu Guriță Mică duc în online emoția din culisele MasterChef
Stiri Mondene
MasterShare – Like & Taste: Andreea Suciu, Eric Icleanu și Andu Guriță Mică duc în online emoția din culisele MasterChef

Cea mai iubită competiție culinară din România își deschide bucătăria și în online.

MasterChef România - sezonul 10 aduce un duel surpriză, un nou personaj cheie, tensiune maximă și reguli rescrise
Stiri Mondene
MasterChef România - sezonul 10 aduce un duel surpriză, un nou personaj cheie, tensiune maximă și reguli rescrise

Cei mai îndrăgiți chefi din România se pregătesc să deschidă porțile bucătăriei MasterChef 2025.

Festivalul „Fructelor de Mare”, în Bacău. Chef Cătălin Scărlătescu: ”Ne-am săturat de tot felul de mâncăruri grase”
Stiri Diverse
Festivalul „Fructelor de Mare”, în Bacău. Chef Cătălin Scărlătescu: ”Ne-am săturat de tot felul de mâncăruri grase”

Cătălin Scărlătescu, îndrăgitul jurat de la MasterChef, a adus în acest weekend savoarea bucătăriei mediteraneene în Bacău. Mii de pofticioşi au stat la coadă pentru preparatele cunoscutului bucătar.

Recomandări
Alertă în București și mai multe județe. Școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”
Stiri actuale
Alertă în București și mai multe județe. Școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”

Alertă în Capitală și mai județe după ce mai multe școli și spitale au primit mesaje de amenințare cu un conținut șocant. 

Transferurile bancare devin mai simple. Prin RoPay trimitem și primim bani instant între bănci doar cu numărul de telefon
iBani
Transferurile bancare devin mai simple. Prin RoPay trimitem și primim bani instant între bănci doar cu numărul de telefon

Din această lună, putem trimite sau primi bani doar în baza numărului de telefon și între bănci diferite, fără să mai fie nevoie de codul IBAN. Este un serviciu adoptat de majoritatea băncilor din România.

Diaspora, „cal troian” al Kremlinului în alegerile din R. Moldova. Planul secret al lui Vladimir Putin - Bloomberg
Stiri externe
Diaspora, „cal troian” al Kremlinului în alegerile din R. Moldova. Planul secret al lui Vladimir Putin - Bloomberg

Rusia vrea să influențeze rezultatul alegerilor din Republica Moldova prin recrutarea alegătorilor moldoveni din diaspora, organizarea de proteste și o campanie de dezinformare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 22 Septembrie 2025

01:44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 22 Septembrie 2025

03:12:55

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Afaceri românești cu damf rusesc

45:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28