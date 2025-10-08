Concurenții MasterChef pornesc într-un turneu culinar prin țară. Au de preparat farfurii surprinzătoare și rafinate

Concurenții îndrăgitului show MasterChef au pornit într-o aventură culinară prin marile orașe din țară.

Doina Plăcintă

Prima oprire a fost la Cluj-Napoca, unde telespectatorii pofticioși, care au avut norocul să guste preparatele, s-au lăsat cuceriți de un meniu fine dining.

Aventura MasterChef începe la Cluj

Spectacolul marca MasterChef a început din bucătărie, unde atât atmosfera, cât și tigăile s-au încins. Concurenții au pregătit cu grijă preparatele care i-au surprins pe invitați.

Meniul a constat într-o salată Cezar cu creveți roșii de Argentina și file de vită cu foie gras.

Tânăr:E o onoare să gustăm din preparatele pe care le-au pregătit pentru noi. Chiar sunt niște experiențe extraordinare.”

Tânăr:Nu am mâncat niciodată combinația foie gras cu vită. Probabil este mâncarea mea preferată după ce am încercat-o aici.”

Desertul devine spectacol

La desert s-a servit o porție de tiramisu reinterpretată cu o cremă de fistic și un sos de ciocolată belgiană.

Tânăr:Cred că este una dintre cele mai delicioase prăjituri pe care le-am mâncat vreodată în viața mea.”

Cina a fost din partea casei, iar norocoșii, aleși în urma unui concurs organizat pe rețelele de socializare.

Ariana și Alex, concurenți MasterChef:Știam că gătim pentru 100 de persoane, dar nu ne așteptam să fie atât de multe persoane. Și emoții am avut, pentru că totuși gătim pentru niște fani ai emisiunii și trebuia să livrăm ceva pe gabaritul MasterChef-ului.”

Alexandru și Cerasela, concurenți MasterChef:Nu s-a aruncat cu farfurii noi, deci este foarte bine. Emoționant, dificil, frumos și unic. Mai ales unic.”

În săptămânile următoare, concurenții vor încinge cuptoarele în Timișoara, Iași și București.

Emisiunea MasterChef poate fi urmărită în fiecare luni și marți, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO.

