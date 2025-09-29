Cei mai buni 24 de concurenți intră astăzi în bucătăria MasterChef! Prima probă le dă bătăi de cap

29-09-2025 | 13:06
mastechef

Miza în emisiunea MasterChef România crește, iar spectacolul ajunge la un nou nivel: intrarea în cea mai prestigioasă bucătărie a țării. 24 dintre cei mai buni concurenți din acest sezon și-au adjudecat un loc în lupta pentru marele premiu de 75.000 de euro.

În această seară, chefii îi supun la primul test sub presiune, iar unul dintre ei va pleca acasă.

După săptămâni în care au gustat sute de preparate, au ascultat povești de viață impresionante și au fost cuceriți de pasiunea românilor pentru gătit, Chefi Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu vor deschide în această seară bucătăria MasterChef pentru cei mai buni 24 de concurenți din acest sezon. Cerasela Șerban, Alexandru Laslo, Ștefan Măchiță, Teodora Cocoșilă, Horia Petrovanu, George Apetrei, Vlad Boomer, Geta Matei, Alisa Cîrstea, Liviu Bazarcă, Ahmad Fahs, Ariane Dărăban, Vali Petre, Ioana Popoviciu, Vivi Ball, Alex Schmutzer, Cosmina Boboc, Marius Vulpe, Ana Dragoș, Adina Vechiu, Alina Bujdei, Florentin Drăgoiu, Carmen Drăgan și Ioana Vârtosu sunt cei care vor lupta pentru marele premiu și titlul de MasterChef 2025.

„După zile grele, decizii tăioase și emoții care au făcut diferența între vis și certitudine, am ajuns aici! Doar 24 de concurenți din miile de oameni care au venit la preselecții au reușit să obțină un loc în cea mai râvnită bucătărie a României”, va spune Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii.

La prima probă pe care au pregătit-o în această seară, Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu vor să vadă cât de bine pregătiți sunt cei 24 în a găti cu ingrediente simple, pe care să le pună în valoare. Pentru a depăși această probă, concurenții vor fi nevoiți să gătească un preparat în care ceapa să fie vedeta. „Alimentul acesta este cultivat de mii de ani, ceapa era plasată inclusiv în mormintele faraonilor. În Evul Mediu, ceapa era atât de prețuită, încât era oferită ca dar de nuntă. La această primă probă, va trebui să faceți din ceapă un preparat în care ea, ceapa, să fie vedetă”, le va spune Gina Pistol. Reacțiile concurenților vor fi savuroase: „Când am văzut ceapa aia, am rămas blocat. Fix de asta mi-a fost frică!”, va spune Vali Petre, în timp ce Alina Bujdei va recunoaște: „Mi-am făcut sute de mii de filme despre ce am putea găti astăzi, în niciunul nu era ceapa.”

Emisiunea ”Trădătorii”
Emisiunea „Trădătorii” poate fi urmărită, din 30 octombrie, la PRO TV și pe VOYO. Cine sunt noii concurenți

Cum se vor descurca cei 24 de concurenți în prima probă din bucătăria MasterChef, dar și pentru cine visul de a cuceri marele titlu se va destrăma foarte repede, vedem în câteva ore. Emisiunea este în fiecare luni și marți, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO.

MasterChef România – Prinde gustul competiției!

