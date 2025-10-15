Marți seară, aproape 2,7 milioane de români au urmărit MasterChef România. Show-ul a fost lider de audiență

Premiul de 75.000 de euro și titlul de MasterChef România 2025 este tot mai aproape, iar probele în care își demonstrează abilitățile de bucătari amatori devin tot mai complexe. Ediția de marți seară a fost lider de audiență.

În prima probă, concurenții au primit un pui întreg și… fotografii din tinerețea celor trei chefi – Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea. Imaginile au fost sursă de inspirație pentru preparatele serii, iar concurenții rămași în competiție au fost nevoiți să gătească puiul în trei feluri diferite, câte unul reprezentativ fiecărui chef: street food, fine dining sau mâncare de casă. În urma acestei probe, Alina Bujdei, Ștefan Măchiță, Cosmina Boboc, Alex Schmutzer, Alisa Cîrstea, Horia Petrovanu, Vali Petre, Florentin Drăgoiu și Ariane Drăgan au intrat la testul sub presiune, care a venit cu o întorsătură ce a schimbat complet dinamica echipelor: concurenții au fost forțați să gătească cu ajutorul concurenților de la balcon, care s-au salvat. Tensiunea a crescut de la minut la minut, dar la final, rezultatele i-au surprins pe chefi. Pentru prima dată în acest sezon, nimeni nu a părăsit competiția în urma testului sub presiune.

Emisiunea MasterChef a fost din nou prima alegere a telespectatorilor. Aseară, în intervalul orar 20:28 – 23:02, PRO TV a fost lider de audiență și a înregistrat 7,1 rating și 23,7% share, în rândul publicului Național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. În ceea ce privește segmentul de public Național, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, show-ul și-a menținut prima poziție având 7,2 puncte de rating și 23,1% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 6,5 puncte de rating și 20,8% share. La nivel Național 4+, PRO TV a înregistrat aseară, în intervalul orar menționat, un rating de 6,7%, iar aproape 2,7 milioane de români au urmărit cel puțin un minut din show-ul culinar.

Aventura continuă săptămâna viitoare, luni și marți, de la 20:30, cu alte provocări spectaculoase: concurenții părăsesc bucătăria MasterChef și se mută în Piața Mică din Sibiu, unde vor găti în aer liber pentru turiști. Iar vizita a șapte dintre cei mai cunoscuți influenceri din România le va testa nu doar creativitatea, ci și nervii. Cine va rezista presiunii și cine va ceda? Rămâne de văzut, doar la PRO TV și pe VOYO.

MasterChef România – Prinde gustul competiției!

