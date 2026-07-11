Potrivit publicației People, codul vestimentar a fost black tie (ținută de gală), motiv pentru care apariția unei invitate celebre a devenit rapid subiect de discuție pe internet, relatează buzzfeed.com.

Camila Cabello a purtat la eveniment o rochie roșie din dantelă, creată de Zimmermann.

Modelul, cu umerii goi, avea mâneci bufante decupate, un decolteu adânc și o fustă lungă, transparentă, care lăsa la vedere o parte din picioarele și coapsele artistei. Ținuta a fost completată de un colier negru, cu o cruce împodobită cu diamante, și cercei discreți, strălucitori.

Deși mulți au considerat că arăta spectaculos, alții au susținut că rochia nu era potrivită pentru nunta altei persoane.

Sub o fotografie cu Camila publicată de blogul Deuxmoi, fanii au lăsat mai multe comentarii.

„Doamne, de ce poartă Camila roșu?”, a scris un utilizator.

„Asta a ales Camila să poarte la o nuntă? Nu, draga mea. Nu.”, a scris o persoană.

Discuția a continuat mai apoi și pe Reddit.

„Eu, una, cu siguranță nu aș purta asta la nunta altcuiva.”, a precizat un utilizator.

„O rochie roșie transparentă la o nuntă? Îi urăște pe miri?”, a întrebat ironic altcineva, în timp ce o altă persoană a descris alegerea ca fiind „o decizie îndrăzneață”.

Totuși, nu toată lumea a văzut o problemă în această apariție.

„Această nuntă ține foarte mult de spectacol, așa că faptul că rochia este transparentă nu mă deranjează. Cred că arată minunat!”, a precizat un alt utilizator.



