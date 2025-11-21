Rihanna, apariție îndrăzneață pe străzile din Los Angeles. Ce ținută a ales. GALERIE FOTO
Rihanna a atras din nou toate privirile joi seara la Los Angeles, unde a ieșit într-o apariție rară, îmbrăcată într-un outfit îndrăzneț, dominat de o jachetă din piele semnată Alexander Wang.
Jacheta tip bomber a fost asortată cu o fustă lungă din piele, tot într-o nuanță de negru intens, lungă până aproape de glezne.
Vedeta din Barbados și-a protejat fața de valul de camere îndreptate spre ea cu o pereche de ochelari mari, negri, cu rame închise pe contur, adăugând o notă de mister esteticii sale monocrome.
Ea a pozat calm în fața camerelor, cu o mână în buzunar, purtând un machiaj simplu și părul strâns într-un coc. Această apariție îndrăzneață a Rihannei a venit după prezența ei impresionantă la CFDA Fashion Awards 2025.
Câștigătoarea premiului Grammy a participat la evenimentul găzduit la American Museum of Natural History, alături de partenerul ei de lungă durată, A$AP Rocky.
Sursa: hellomagazine.com
Etichete: los angeles, rihanna, aparitie,
Dată publicare:
21-11-2025 16:42