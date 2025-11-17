Rihanna și A$AP Rocky surprinși la o cină romantică în Santa Monica. Cum arată artista la scurt timp după naștere. FOTO

17-11-2025 | 22:17
Rihanna și A$AP Rocky
Getty

Rihanna și A$AP Rocky au fost surprinși la o cină romantică în Santa Monica, marcând una dintre primele apariții publice ale artistei după nașterea celui de-al treilea copil al cuplului, fetița Rocki Irish.

autor
Ioana Andreescu

Cei doi au ajuns la restaurantul italian Giorgio Baldi pentru o cină romantică, duminică seară (16 noiembrie), în Santa Monica, California, potrivit JustJared.

Pentru ieșirea lor, cântăreața „Diamonds” și rapperul „Praise the Lord”, amândoi în vârstă de 37 de ani, s-au asortat în paltoane din piele neagră.

Rihanna a apărut tot mai des în public în ultimele zile, după ce ea și Rocky au primit pe lume al treilea copil, o fetiță, Rocki Irish, la sfârșitul lunii septembrie.

Fetița li se alătură fraților mai mari, Riot, 2 ani, și RZA, 3 ani. Într-un interviu din această vară, Rihanna a povestit cum se simt băieții în rolul de frați mai mari pentru noul bebeluș.

rihanna bebelus
Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară. Primele imagini publicate de căntâreață cu fetița ei, Rocki | FOTO

Rocky a alimentat în ultima vreme numeroase zvonuri că el și Rihanna s-ar fi căsătorit în secret, după ce a făcut unele comentarii în care se referea la sine drept „soț”.

Sursa: Justjared.com

Rihanna a pierdut aproximativ 36 de milioane de dolari în urma unui parteneriat eșuat cu brandul de lux Louis Vuitton
Stiri Mondene
Rihanna a pierdut aproximativ 36 de milioane de dolari în urma unui parteneriat eșuat cu brandul de lux Louis Vuitton

Rihanna a pierdut aproximativ 36 de milioane de dolari prin compania sa Denim UK Holdings, în urma eșecului brandului de modă Fenty, lansat în 2019 alături de grupul LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară. Primele imagini publicate de căntâreață cu fetița ei, Rocki | FOTO
Stiri Mondene
Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară. Primele imagini publicate de căntâreață cu fetița ei, Rocki | FOTO

Rihanna a născut al treilea copil, o fetiță, împreună cu partenerul său, rapperul A$AP Rocky. Bebelușului i s-a dat numele de scenă al tatălui său.

Rihanna, apariție inedită în pijama. Cum a fost surprinsă vedeta pe străzile din Los Angeles. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Rihanna, apariție inedită în pijama. Cum a fost surprinsă vedeta pe străzile din Los Angeles. GALERIE FOTO

Rihanna a atras atenția cu o ținută nonconformistă, care îi scoate în evidență burtica de gravidă, la cumpărături în Los Angeles, în weekend.

Biroul Electoral Municipal Bucureşti a admis 17 candidaturi pentru Primăria Capitalei. Două dosare respinse, unul amânat
Alegeri locale 2025
Biroul Electoral Municipal Bucureşti a admis 17 candidaturi pentru Primăria Capitalei. Două dosare respinse, unul amânat

Biroul Electoral Municipal Bucureşti a anunţat, luni seară, că dintre cele 20 de candidaturi pentru Primăria Capitalei, care erau depuse cu patru ore înainte de termenul-limită, au fost admise 17, între care și cele ale principalilor candidaţi.

Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei"
Stiri Economice
Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei”

Softul Fiscului l-a prins în offside pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a fost vizitat de inspectorii ANAF pentru restanțe la bugetul de stat.

Pericolul persistă la granița României, după ce o navă cu GPL a luat foc în zona Ismail. Două localități rămân evacuate
Stiri actuale
Pericolul persistă la granița României, după ce o navă cu GPL a luat foc în zona Ismail. Două localități rămân evacuate

Este pericol major la granița României. Un petrolier încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat lângă portul Ismail din Ucraina.

