Rihanna și A$AP Rocky surprinși la o cină romantică în Santa Monica. Cum arată artista la scurt timp după naștere. FOTO

Rihanna și A$AP Rocky au fost surprinși la o cină romantică în Santa Monica, marcând una dintre primele apariții publice ale artistei după nașterea celui de-al treilea copil al cuplului, fetița Rocki Irish.

Cei doi au ajuns la restaurantul italian Giorgio Baldi pentru o cină romantică, duminică seară (16 noiembrie), în Santa Monica, California, potrivit JustJared.

Pentru ieșirea lor, cântăreața „Diamonds” și rapperul „Praise the Lord”, amândoi în vârstă de 37 de ani, s-au asortat în paltoane din piele neagră.

Rihanna a apărut tot mai des în public în ultimele zile, după ce ea și Rocky au primit pe lume al treilea copil, o fetiță, Rocki Irish, la sfârșitul lunii septembrie.

Fetița li se alătură fraților mai mari, Riot, 2 ani, și RZA, 3 ani. Într-un interviu din această vară, Rihanna a povestit cum se simt băieții în rolul de frați mai mari pentru noul bebeluș.

Rocky a alimentat în ultima vreme numeroase zvonuri că el și Rihanna s-ar fi căsătorit în secret, după ce a făcut unele comentarii în care se referea la sine drept „soț”.

