Rihanna, apariție inedită pe covorul roșu alături de A$AP Rocky. Ținuta cu care a atras toate privirile. GALERIE FOTO

Rihanna și A$AP Rocky au avut o apariție elegantă pe covorul roșu la Gotham Awards 2025.

Rihanna, în vârstă de 37 de ani, a purtat o rochie roz cu talie joasă de la Balenciaga, semnată de Pierpaolo Piccioli, cu o trenă lungă. Ținuta a fost accesorizată cu o pălărie din pene asortată, mănuși din piele și un colier cu pietre violet, potrivit People.

A$AP, al cărui nume real este Rakim Mayers, tot 37 de ani, a optat pentru un costum negru elegant, marca Chanel, completat cu cizme din piele neagră, o cămașă albă apretată și o cravată în dungi alb-negru. Și-a completat ținuta cu cercei cu diamante.

Momente de familie surprinse în Barbados

Înainte de apariția pe covorul roșu, Rihanna a publicat pe 30 noiembrie, pe Instagram, fotografii din perioada în care era însărcinată cu fiica Rocki și cu fiii RZA, 3 ani, și Riot, 2 ani, cu ocazia Zilei Independenței Barbados.

Postarea a inclus mai multe fotografii realizate în Barbados, între care una în care RZA stă pe genunchii ei, precum și o imagine din trecut în care Rihanna apare alături de A$AP și RZA, așezați pe iarbă, în timp ce era însărcinată.

