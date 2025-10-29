Regizorul Mel Gibson este criticat pentru alegerea unei actrițe pro-avort în rolul Fecioarei Maria

Regizorul Mel Gibson se confruntă cu proteste din partea creștinilor conservatori după ce a ales o actriță pro-avort pentru rolul Fecioarei Maria în noul său film despre învierea lui Iisus Hristos.

El a ales-o pe actrița poloneză Kasia Smutniak pentru a o interpreta pe mama lui Iisus în filmul „The Resurrection of the Christ” , care este filmat în Italia și continuă povestea acolo unde s-a încheiat succesul său din 2004, Patimile lui Hristos, scrie The Times.

Așteptat cu nerăbdare de publicul creștin, filmul a întâmpinat opoziție în Polonia, unde conservatorii au declarat că Smutniak nu este potrivită pentru rolul Fecioarei Maria, din cauza legăturilor sale îndelungate cu mișcările pro-avort.

Actorul Jim Caviezel, care îl interpretează pe Iisus acoperit de sânge și purtând o coroană de spini, este ajutat de Simon din Cirene (interpretat de Jarreth Merz) să ducă o cruce grea, în timp ce este înconjurat de soldați romani.

Filmul este o continuare a Patimilor lui Hristos, care a fost un succes mondial în 2004.

Actrița, o susținătoare a dreptului la avort

Opoziția față de alegerea actriței a fost condusă de Pawel Rybicki, un blogger care a lucrat pe platforme de social media pentru fostul președinte conservator Andrzej Duda. Rybicki a declarat că a depus o plângere la producătorii filmului în legătură cu distribuția.

Smutniak, în vârstă de 46 de ani, a fost o susținătoare fermă a mișcării femeilor, care a scos mii de protestatari pe străzile Poloniei după ce judecători numiți de partidul aflat la guvernare — Lege și Justiție — au contribuit la interzicerea aproape totală a avorturilor în 2020.

În urmă cu trei ani, Smutniak declara: „În ultimii ani și luni, am văzut cu ochii mei cât de ușor este să pierzi acele drepturi pe care le credeai garantate.”

Patimile lui Hristos relata viața lui Iisus până la Răstignire. Gibson, acum în vârstă de 69 de ani, a descris continuarea în două părți — care prezintă călătoria lui Hristos prin Infern înainte de Înviere — drept „un trip acid”.

Actorul Jim Caviezel, în vârstă de 57 de ani, a declarat la începutul acestui an că își va relua rolul lui Iisus, urmând să fie întinerit digital pentru a arăta la fel ca în urmă cu 21 de ani. Totuși, costurile ridicate ale tehnologiei de întinerire i-au determinat pe producători să aducă o nouă distribuție, inclusiv pe Smutniak, care o înlocuiește pe Maia Morgenstern, 63 de ani, în rolul Fecioarei Maria.

Munca lui Gibson la acest film marchează un nou pas în revenirea sa după ce a dispărut din viața publică timp de un deceniu, în urma acuzațiilor de limbaj rasist și antisemit lansate în 2006.

