Julia Roberts a împlinit 58 de ani. Povestea unei cariere legendare la Hollywood. GALERIE FOTO

28-10-2025 | 09:54
Julia Roberts a împlinit 58 de ani. Celebră pentru rolul iconic din „Pretty Woman”, actrița și-a consolidat în ultimele decenii statutul de vedetă apreciată atât de public, cât și de critici.

Ioana Andreescu

Julie Fiona Roberts s-a născut la 28 octombrie 1967 în localitatea Smyrna din statul Georgia. S-a înscris la Universitatea de Stat din Georgia, după absolvirea liceului, dar a renunţat pentru a deveni actriţă. S-a mutat la New York, unde fraţii săi, Lisa şi Eric, îşi făcuseră deja debutul în industria cinematografică.

A urmat cursuri de actorie şi a lucrat pentru "Click Modelling Agency", notează thefamouspeople. În 1987 a fost distribuită într-un episod - "The Survivor" - al serialului de televiziune "Crime Story" (1986-1988).

Rolul care i-a adus succesul 

A atras atenţia publicului cu rolul din filmul "Mystic Pizza" (1988) şi şi-a reconfirmat talentul în "Steel Magnolias" (1989), în care a avut ocazia să joace alături de Shirley MacLaine şi Sally Field. A obţinut prima nominalizare la Oscar, jucând în acest film, la categoria cea mai bună actriţă în rol secundar, potrivit imdb.com, şi a câştigat un Glob de Aur la aceeaşi categorie.

Rolul din "Pretty Woman" (1990) i-a adus Juliei Roberts recunoaşterea internaţională, o a doua nominalizare la Oscar la categoria cea mai bună actriţă în rol principal şi, de asemenea, un alt Glob de Aur.

A jucat în numeroase filme

În următorii zece ani, actriţa a jucat în numeroase filme, abordând roluri variate. Filmele "The Pelican Brief" (1996), în care l-a avut ca partener pe Denzel Washington, "My Best Friend's Wedding" (1997), considerat de critici un adevărat triumf profesional, şi "Notting Hill", alături de Hugh Grant, au fost printre cele mai bune ale actriţei.

Julia Roberts a oferit în 2000 o prestaţie de excepţie în filmul "Erin Brockovich", câştigând Oscarul la categoria cea mai bună actriţă în rol principal, precum şi alte numeroase premii. Au urmat în 2001 filmele "The Mexican", "Ocean's 11", apoi în 2004, "Ocean's Twelve" şi "Closer". Şi-a împrumutat vocea personajelor din filmele de animaţie "The Ant Bully" (2006) şi "Charlotte's Web" (2006).

A debutat pe Broadway

În 2006, a debutat pe Broadway cu rolul Nan din "Three Days of Rain", alături de Bradley Cooper şi de Paul Rudd.

Pentru rolul din filmul "Charlie Wilson's War" (2007), alături de Tom Hanks şi de Philip Seymour Hoffman, a primit o nominalizare la Globul de Aur, pentru cea mai bună actriţă în rol secundar. Filmul "Fireflies in the Garden" (2008) i-a oferit ocazia să lucreze cu soţul său, Danny Moder, director de imagine al producţiei. În 2009, a jucat în filmul "Duplicity", iar în 2010 a evoluat în comedia "Valentine's Day" şi drama "Eat Pray Love", o adaptare cinematografică a cărţii semnate de Elizabeth Gilbert. În 2011, a jucat alături de Tom Hanks, în filmul "Larry Crowne".

A lucrat şi în spatele camerelor de filmat

Julia Roberts a lucrat şi în spatele camerelor de filmat, fiind unul dintre producătorii filmelor "Stepmom" (1998), "Eat Pray Love" (2010), "Jesus Henry Christ" (2011), "Mallory" (2012), "The Friday Night Knitting Club" (2013), dar şi producătorul executiv al adaptării cinematografice "Kit Kittredge: An American Girl" (2008).

În ultimii ani, actriţa a mai jucat în: comedia fantastică "Mirror Mirror" (2012, o adaptare a celebrei poveşti "Albă ca Zăpada"); drama "August: Osage County" (2013, cu nominalizări la Oscar, Globul de Aur şi BAFTA); drama "The Normal Heart" (2014); thriller-ul poliţist "Secret in Their Eyes" (2015); comedia "Mother's Day" (2016); "Wonder" (2017); "Homecoming" (2018, serial TV, nominalizată la Globurile de Aur pentru cea mai bună actriţă într-un serial dramatic).

Viața personală

Actriţa a fost căsătorită cu Lyle Lovett, un cântăreţ de muzică country, între 1993-1995. În 2002, s-a căsătorit cu regizorul de imagine Danny Moder, cu care are trei copii: gemenii Hazel şi Phinnaeus, născuţi în 2004, şi Henry Daniel, născut în 2007.

În 2022, Julia Roberts poate fi văzută în serialul TV "Gaslit", alături de Sean Penn, precum şi în comedia romantică "Ticket To Paradise", pentru a cincea oară, alături de George Clooney. Actriţa a acceptat rolul din drama de familie "Leave the World Behind", o producţie Netflix, în care îl are ca partener pe câştigătorul de Oscar, Mahershala Ali.

Filmul este o ecranizare a romanului cu acelaşi nume semnat de Rumaan Alam şi publicat în octombrie 2020. Lansarea filmului va avea loc între sfârşitul anului 2022 şi mijlocul anului 2023, notează https://www.whats-on-netflix.com/.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 28-10-2025 09:54

