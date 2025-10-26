Demi Moore, apariție plină de eleganță la New Yorker Festival. Ce ținuă a purtat. GALERIE FOTO

Demi Moore a participat la New Yorker Festival, desfășurat la Webster Hall din New York, unde a atras toate privirile prin eleganța sa. Actrița a sosit ținând în brațe cățelușul său, Pilaf.

Vedeta a optat pentru un costum din catifea verde închis, cu sacou cambrat și cordon în talie, asortat cu pantaloni din același material.

Ca accesorii, a purtat o pereche de platforme negre extrem de înalte, care i-au alungit silueta, iar geanta neagră minimalistă a completat ansamblul. Manșetele cu volănașe verzi, ochelarii cu ramă pronunțată și bijuteriile fine aurii au adus un plus de rafinament.

Care este, de fapt, numele real al lui Demi Moore

Demi Moore este una dintre cele mai mari vedete de la Hollywood, mai ales acum, după revenirea care i-a adus o nominalizare la Oscar pentru interpretarea remarcabilă din The Substance.

Însă, înainte de a deveni faimoasă, se numea Demi Gene Guynes – un nume care nu avea chiar o sonoritate plăcută.

Numele de familie i s-a schimbat în Moore după ce s-a căsătorit cu muzicianul Freddy Moore în 1979. Iar actrița a crescut departe de luminile intense ale industriei cinematografice: orașul ei natal este Roswell, New Mexico, un oraș din partea de sud-est a statului, cunoscut în principal pentru presupusul incident OZN din 1947.

La începutul acestui an, Demi le-a spus fanilor cum se pronunță corect prenumele ei: Moore a confirmat că îl pronunță „Duh-mi” pentru că „merge mai bine” cu numele de familie. Numele ei are o poveste interesantă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













