Actrița June Lochkart, mama din serialele TV „Lassie" și „Lost in Space", a murit la 100 de ani

26-10-2025 | 10:20
june lockhart
June Lockhart, cunoscută pentru rolurile celebre din „Lassie” și „Lost in Space”, a murit la 100 de ani, lăsând în urmă roluri memorabile care au marcat generații.

Aura Trif

Lockhart a decedat joi, din cauze naturale, la locuința sa din Santa Monica, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al familiei, Lyle Gregory, un prieten de 40 de ani, potrivit CNN.

„A fost foarte fericită până în ultima clipă, citind zilnic New York Times și LA Times,” a spus el. „Era foarte important pentru ea să fie la curent cu știrile zilei.”

Fiica actorului prolific Gene Lockhart, June a fost distribuită frecvent în roluri de ingenue în tinerețea sa ca actriță de film. Televiziunea a transformat-o în star.

Rolurile care au consacrat-o pe June Lockhart

Între 1958 și 1964, a interpretat-o pe Ruth Martin, care îl creștea pe orfanul Timmy (Jon Provost) în popularul serial CBS „Lassie”. Între 1965 și 1968, a călătorit la bordul navei spațiale Jupiter II ca mamă a familiei Robinson în aventurosul și puțin caraghiosul „Lost in Space” de la CBS. Rolurile sale de mame calde și compasionale au făcut-o iubită de tinerii telespectatori, iar decenii mai târziu, baby-boomerii se înghesuiau la convenții de nostalgie pentru a o întâlni și a cumpăra fotografii autografiate.

În afara ecranului, Lockhart insista că nu seamănă deloc cu femeile pe care le interpreta: „Trebuie să-l citez pe Dan Rather,” spunea ea într-un interviu din 1994. „Pot să-mi controlez reputația, dar nu imaginea, pentru că imaginea este cum mă vedeți voi.

„Îmi place rock ‘n’ roll-ul și să merg la concerte. Am condus tancuri ale Armatei și am zburat cu baloane cu aer cald. Și fac planorism — cu avioane fără motor. Fac multe lucruri care nu se potrivesc cu imaginea mea.”

Timpuriu în carieră, Lockhart a apărut în numeroase filme, printre care: „All This and Heaven Too”, „Adam Had Four Sons”, „Sergeant York”, „Miss Annie Rooney”, „Forever and a Day” și „Meet Me in St. Louis”. A jucat și în „Son of Lassie”, continuarea din 1945 a filmului „Lassie, Come Home”, interpretând versiunea adultă a rolului creat de Elizabeth Taylor.

Când cariera sa cinematografică ca adult a scăzut, Lockhart s-a orientat spre televiziune, apărând în drame live din New York, precum și în game show-uri și talk show-uri.

S-a căsătorit și divorțat de două ori: cu John Maloney, medic și tatăl fiicelor Anne Kathleen și June Elizabeth; și cu arhitectul John C. Lindsay.

Pe tot parcursul carierei sale târzii, Lockhart a rămas asociată public cu „Lassie”. Chiar dacă uneori ironiza serialul, admitea: „Cât de minunat că într-o carieră există un rol pentru care ești cunoscut. Mulți actori muncesc toată viața și nu au niciodată un rol care să le aparțină cu adevărat.”

Sursa: CNN

actrita, moarta, hollywood

Dată publicare: 26-10-2025 10:20

