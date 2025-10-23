Brigitte Bardot, după apariţia unor zvonuri privind starea sa de sănătate. „Sunt bine şi nu am de gând să-mi iau rămas-bun”

Brigitte Bardot
Profimedia

„Sunt bine", a dat asigurări miercuri seară actriţa franceză Brigitte Bardot, într-un mesaj postat pe reţeaua socială X, în replică la zvonurile apărute online privind starea sa de sănătate, informează joi AFP.

„Nu ştiu care este imbecilul care a lansat în această seară acest 'fake news' despre dispariţia mea, dar să ştiţi că sunt bine şi că nu am de gând să-mi iau rămas-bun", a declarat fosta vedetă a cinematografiei franceze, în vârstă de 91 de ani.

Brigitte Bardot s-a întors acasă vineri, după "o intervenţie chirurgicală uşoară" care necesitase spitalizarea sa la Toulon, în sud-estul Franţei, indicase săptămâna trecută secretariatul ei pentru AFP.

„BB", care a pus capăt carierei cinematografice în anii 1970 pentru a se consacra apărării drepturilor animalelor, îşi împarte timpul între celebra sa reşedinţă La Madrague, din staţiunea Saint-Tropez (sud-est), şi o a doua casă, ascunsă în mijlocul vegetaţiei, La Garrigue, ce adăposteşte animale şi o capelă privată.

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot împlinește 91 de ani. Povestea de viață a legendei cinematografiei franceze. GALERIE FOTO

În luna mai, într-un interviu acordat postului de ştiri BFMTV, ea declara că trăieşte "ca o fermieră", înconjurată de oi, porci, câini, pisici, un măgar şi un ponei, şi că nu deţine "nici telefon mobil, nici computer".

Cine și când a știut despre respectarea celor 30 de zile la adoptarea legii pensionării magistraților. Ioana Dogioiu explică

