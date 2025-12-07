Regele Charles și regina Camilla au ales portretul aniversar pentru felicitarea de Crăciun. Ținutele alese de cuplul regal

Regele Charles și regina Camilla
Regele Charles și regina Camilla au selectat portretul realizat la cea de-a 20-a aniversare a căsătoriei lor pentru felicitarea oficială de Crăciun din acest an.

Mihaela Ivăncică

Fotografia îi surprinde stând unul lângă celălalt, Camilla ținându-l de braț pe rege, în curtea Villa Wolkonsky – reședința ambasadorului britanic la Roma.

Imaginea este prezentată în felicitare într-un chenar roșu închis, iar pe partea opusă este imprimat mesajul: „Vă dorim un Crăciun și un An Nou fericit!”. Portretul a fost realizat de fotograful regal Chris Jackson.

Cuplul a marcat 20 de ani de căsnicie pe 9 aprilie 2025, chiar în timpul vizitei de stat în Italia. Seara aniversară a fost petrecută ca oaspeți de onoare la un banchet oficial.

Ținutele alese de cuplul regal

În fotografie, Camilla poartă o rochie alb-bej creată de Anna Valentine și o broșă în formă de crin. Regele Charles este îmbrăcat într-un costum bleumarin cu dungi, cravată gri și batistă de mătase în buzunar.

Regele și regina trimit anual sute de felicitări către familii, prieteni, lideri mondiali, diplomați, organizații caritabile și diverse instituții.

Charles se pregătește să găzduiască familia regală extinsă de Crăciun, tradițional la Sandringham, în Norfolk. Prințul de Wales a dezvăluit anul trecut că petrece sărbătoarea alături de 45 de membri ai familiei „toți într-o singură cameră”.

Absențe notabile la sărbătoarea regală

Prințul Andrew și fosta sa soție, Sarah Ferguson, nu se află pe lista invitaților, după ce Andrew a fost exclus din familia regală și a pierdut titlurile în urma legăturilor cu Jeffrey Epstein.

În dimineața de Crăciun, familia regală merge la biserică, apoi se bucură de tradiționalul curcan cu garnituri. Sărbătoarea se încheie, de obicei, cu vizionarea mesajului de Crăciun al regelui.

Sursa: News.ro

