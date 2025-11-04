David Beckham, înnobilat de regele Charles la Castelul Windsor. Fotbalistul a primit titlul de cavaler | VIDEO&FOTO

David Beckham, celebrul fotbalist britanic, a fost înnobilat marți de regele Charles la Castelul Windsor, ca recunoaștere a meritelor sale în sport și implicării în cauze caritabile, potrivit Reuters.

Fostul căpitan al naţionalei Angliei, în vârstă de 50 de ani, a primit distincţia la reşedinţa regală, la mai bine de 20 de ani după ce i s-a acordat un alt titlu onorific regal, în semn de recunoaştere a contribuţiei sale la fotbal.

Sportivul a purtat un costum creat de soția lui

Beckham, un admirator de-o viaţă al familiei regale, a purtat un costum creat de soţia sa, Victoria Beckham, designer de modă şi fostă componentă a trupei pop Spice Girls.

El şi regele Charles au avut o scurtă, dar călduroasă discuţie în timpul ceremoniei, regele zâmbind şi râzând în timp ce vorbeau.

La ieşirea din ceremonie, Beckham a declarat că a plâns când a aflat că va fi numit cavaler.

„Este un moment foarte important pentru familia noastră şi este atât de special”, a declarat Beckham, glumind că nu l-ar deranja dacă copiii lui i-ar spune „sir tata”.

Mesajul fotbalistului

„Sunt foarte mândru că mi s-a acordat o onoare atât de specială. Am crescut într-un mediu foarte modest în East End-ul Londrei; mi-am dorit întotdeauna să fiu fotbalist profesionist; iar acum mă aflu aici, la Castelul Windsor, alături de cea mai importantă monarhie din lume”, a spus el, adăugând că „nu se poate mai bine de atât”.

Născut în East London, Beckham a debutat în Premier League pentru Manchester United în 1995, la doi ani după ce s-a alăturat echipei. A câştigat şase titluri de campion, două Cupe FA şi Liga Campionilor cu acest club, înainte de a juca pentru Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan şi Paris Saint-Germain.

S-a retras în 2013, cu 115 selecţii în echipa naţională a Angliei.

Cunoscut pentru loviturile libere precise şi abilitatea de a centra, Beckham a devenit, de asemenea, unul dintre cei mai de succes sportivi din punct de vedere comercial.

A colaborat cu mărci precum Adidas, Armani şi Pepsi şi este ambasador al bunăvoinţei pentru UNICEF din 2005. Conform listei Sunday Times Rich List din 2025, Beckham şi soţia sa au o avere combinată de 500 de milioane de lire sterline (671 de milioane de dolari).

