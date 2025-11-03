Fostul prinț Andrew, mutat de regele Charles în castelul de la Sandringham. Localnicii se revoltă: „Nu e o pedeapsă, sincer”

03-11-2025 | 10:22
Căzut în dizgrație, fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles al treilea, va rămâne fără toate privilegiile care îi conferiseră statutul în cadrul familiei regale.

Guvernul britanic îi va retrage și ultimul titlu militar onorific care i-a mai rămas. Recent, a pierdut și dreptul de a locui pe domeniul regal de la Windsor.

Regele Charles i-a pus totuși la dispoziție castelul de la Sandringham, aflat în proprietatea monarhului britanic.

Pentru unii dintre locuitorii din zonă, vestea nu a picat tocmai bine.

Rămas fără titlul de prinț, Andrew Mountbatten Windsor părăsește locuința cu 30 de camere de pe domeniul regal de la Windsor în care a stat în ultimii 20 de ani și se mută în castelul fratelui său de la Sandringham. Este o proprietate privată pusă la dispoziție de Regele Charles, care va plăti cheltuielile din buzunar.

printul andrew
Guvernul britanic îi retrage prințului Andrew ultimul titlu militar onorific, în urma legăturilor cu Epstein. Destituit

Nic Robertson, corespondent CNN: „(Această măsură) îl va îndepărta cu adevărat pe Andrew din ochii publicului. Domeniul Sandringham se află la aproximativ 160 de kilometri nord de Londra”.

Localnic: „Se mută dintr-o casă frumoasă într-o altă casă frumoasă. Nu cred că asta poate fi considerată o pedeapsă, sincer”.

Viitorii vecini din Sandringham au păreri împărțite despre sosirea lui Andrew.

Localnic: „Cred că trebuie să meargă undeva, dar am prefera să nu fie aici”.

În tot acest timp localnicii din Telford, nu ar mai vrea ca strada Prințul Andrew, din orășelul lor să se mai numească așa.

Localnic: „Nu mai vor ca strada să se numească așa. Probabil nici eu n-aș vrea, dacă aș locui aici”.

În Marea Britanie, Andrew Mountbatten Windsor a fost acuzat de agresiune sexuală, asociere cu Jeffrey Epstein, dar și de utilizarea abuzivă a fondurilor publice. Desi nu s-a dovedit nimic până acum Regele Charles a decis să-i retragă toate titlurile regale și onorurile.

John Healey, ministrul britanic al Apărării: „L-am văzut (pe Andrew) renunţând la titlurile onorifice pe care le deţinea în cadrul armatei. Mai deține un ultim titlu, cel de viceamiral, dar sub îndrumarea regelui, urmează să i-l retragem”.

Sursa: Pro TV

Etichete: castel, printul andrew, Regele Charles al III-lea,

Dată publicare: 03-11-2025 10:22

