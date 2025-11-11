Prinţul William, despre cum le-a spus copiilor diagnosticul de cancer al mamei lor: Ascunderea faţă de ei nu funcţionează

Prințul de Wales a împărtășit într-un interviu cum el și Kate au discutat cu copiii lor despre dificultățile din ultimii doi ani, inclusiv diagnosticul de cancer al mamei și bunicului lor, regele Charles, relatează BBC.

„Am ales să comunicăm mult mai mult cu copiii noştri, de cele mai multe ori, ascunderea lucrurilor faţă de ei nu funcţionează”, a spus prinţul William în timpul unui interviu acordat în Brazilia.

„Fiecare familie are propriile dificultăţi şi propriile provocări. Modul în care abordezi aceste probleme este foarte individual şi depinde într-o oarecare măsură de moment”, a adăugat el.

Prinţul a vizitat pentru prima dată ţara latino-americană săptămâna trecută, cu ocazia celei de-a cincea ediţii a premiului Earthshot, al cărui fondator şi preşedinte este. Premiul celebrează persoanele care au venit cu idei pentru a ajuta la rezolvarea problemelor care afectează planeta. Câştigătorii fiecărei categorii primesc 1 milion de lire sterline pentru a-şi dezvolta în continuare ideile.

În cadrul unei discuţii cu prezentatorul de televiziune brazilian Luciano Huck, la Rio de Janeiro, înaintea ceremoniei de decernare a premiilor care a avut loc pe 5 noiembrie, prinţul William a fost întrebat cum au reuşit el şi Catherine să treacă peste momentele dificile cu care s-au confruntat în ultimii doi ani.

„Uneori simţi că le spui prea multe copiilor”, a mărturisit prinţul William, care este tatăl prinţului George, în vârstă de 12 ani, al prinţesei Charlotte, în vârstă de 10 ani, şi al prinţului Louis, în vârstă de şapte ani.

„Dar, de cele mai multe ori, ascunderea lucrurilor faţă de ei nu funcţionează, aşa că explicându-le ce simt, de ce se întâmplă asta, oferindu-le alte puncte de vedere cu privire la motivul pentru care s-ar putea simţi aşa uneori, îi ajută să înţeleagă mai bine situaţia şi să se relaxeze mai mult, în loc să fie foarte anxioşi cu privire la „ce îmi ascunzi?”. Sunt mult mai multe întrebări când nu există răspunsuri”, a explicat prinţul moştenitor al coroanei britanice.

„Dar există întotdeauna un echilibru”, a adăugat el, „Cât să spun? Ce să spun? Când să spun? Nu există un manual pentru a fi părinte, trebuie doar să te laşi purtat de val”, a recomandat el.

Prinţesa de Wales a dezvăluit în ianuarie că se află în remisie după ce a fost diagnosticată cu cancer, în timp ce regele Charles continuă să urmeze tratamentul anticancer.

Copiii nu au telefoane

În interviul care a acoperit o serie de subiecte, prinţul William a spus, de asemenea, că nu le permite copiilor să aibă telefoane.

„Este foarte greu. Copiii noştri nu au telefoane, cred că atunci când George va trece la şcoala secundară, poate că va avea un telefon cu acces limitat”, a spus el.

„Se ajunge la un punct în care devine o problemă puţin tensionată, dar cred că înţelege de ce, comunicăm de ce nu credem că este corect şi, din nou, cred că accesul la internet este problema noastră. Cred că copiii pot accesa online prea multe lucruri pe care nu trebuie să le vadă”, a explicat William.

El a adăugat că fie el, fie Catherine duc copiii la şcoală în majoritatea zilelor şi s-a autoironizat spunând în glumă că este şofer de taxi.

Vorbind despre Premiul Earthshot, care s-a desfăşurat pentru prima dată în Brazilia în acest an, prinţul William a spus: „Suntem la jumătatea celor zece ani pe care i-am identificat ca fiind deceniul schimbării, în care, dacă vrem să lăsăm o moştenire durabilă şi să schimbăm cu adevărat modul în care protejăm, refacem şi trăim pe planetă, trebuie să o facem în acest deceniu al schimbării. Deci, sunt mulţumit de progresul înregistrat de Earthshot şi de direcţia în care se îndreaptă lumea în ceea ce priveşte leadershipul în domeniul mediului şi al climei? Da, cred că am făcut progrese. Mai sunt multe de făcut? Da.” - a comentat William.

Printre câştigătorii premiului din acest an s-au numărat un proiect de refacere a pădurilor tropicale şi o iniţiativă privind un tratat global privind oceanele.

