Regele Charles al III-lea împlinește 77 de ani. Viața și domnia monarhului britanic. GALERIE FOTO

14-11-2025 | 11:28
Regele Charles și Regina Camilla au participat la slujba tradițională de Paște
Regele Charles al III-lea s-a născut la Palatul Buckingham din Londra, la 14 noiembrie 1948, fiind primul copil al reginei Elisabeta a II-a (1926-2022) şi al prinţului consort Philip, duce de Edinburgh (1921-2021).

Ioana Andreescu

Charles Philip Arthur George a fost botezat la 15 decembrie 1948, în Sala de Muzică a Palatului Buckingham, de către Arhiepiscopul de Canterbury, Geoffrey Fisher, notează royal.uk.

Mama sa, prinţesa Elisabeta, a fost proclamată regină la 6 februarie 1952, la vârsta de 25 de ani, în urma morţii tatălui său, regele George al VI-lea.

Prinţul Charles a devenit astfel moştenitor al tronului şi a preluat titlul de duce de Cornwall, fapt reglementat de un document al regelui Edward al III-lea din 1337, precum şi mai multe titluri nobiliare scoţiene. La vârsta de patru ani, prinţul Charles a fost prezent la ceremonia de încoronare a mamei sale, la 2 iunie 1953.

Educație și formare la cele mai prestigioase instituții

Şi-a început educaţia la „Hill House” din West London, la 7 noiembrie 1956. După 10 luni, a devenit intern la Şcoala pregătitoare „Cheam” din Berkshire. În iulie 1958, regina i-a acordat titlurile de prinţ de Wales şi conte de Chester.

În aprilie 1962, a început studiile la Gordonstoun, Scoţia, iar în 1966 a petrecut două semestre la Timbertop, Melbourne, Australia. A finalizat cu succes examenele O-Levels și A-Levels, iar în 1967 a început studiile universitare la Trinity College, Cambridge. A obţinut licenţa în 1970.

La 1 iulie 1969, Charles a fost învestit oficial ca prinţ de Wales, într-o ceremonie istorică la Castelul Caernarfon, în Ţara Galilor. În februarie 1970, şi-a preluat locul în Camera Lorzilor.

Cariera militară și activitățile publice

A urmat pregătire militară în cadrul RAF Cranwell, devenind pilot, iar apoi a început cariera în marina militară, servind pe mai multe nave. În 1976, a preluat comanda vasului HMS Bronington.

Charles s-a căsătorit cu Lady Diana Spencer la 29 iulie 1981. Au avut doi fii, William și Harry. Cuplul s-a despărţit în 1992 și a divorţat în 1996. Moartea Dianei, în 1997, a zguduit profund familia regală.

Prinţul s-a recăsătorit la 9 aprilie 2005 cu Camilla Parker Bowles, devenită ducesă de Cornwall.

Interes pentru cultură, mediu și România

De-a lungul deceniilor, Charles a înființat peste 20 de organizații caritabile, inclusiv The Prince’s Trust. A susținut constant proiecte legate de mediu, dezvoltare durabilă, patrimoniu și comunități rurale. În 2019, a lansat „Sustainable Markets Initiative”.

Ca prinţ de Wales, Charles a vizitat frecvent România începând cu 1998, implicându-se în conservarea patrimoniului transilvănean. În 2017, a primit Ordinul Naţional „Steaua României”. A afirmat în repetate rânduri că se simte „acasă” în România.

Ascensiunea la tron și primele momente ca rege

Pe 8 septembrie 2022, regina Elisabeta a II-a a murit la vârsta de 96 de ani. La 10 septembrie 2022, Charles a fost proclamat rege sub numele Charles al III-lea.

În 2023, regele și regina Camilla au efectuat prima vizită externă în Germania, iar la 6 mai 2023 Charles a fost încoronat la Westminster Abbey, devenind cel de-al 40-lea suveran încoronat acolo din 1066.

Ulterior, a participat la evenimente majore precum „Trooping the Colour” și a susținut pentru prima dată „Discursul Regelui” în Parlamentul britanic, la 7 noiembrie 2023.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 14-11-2025 11:28

