Prințul Andrew a fost alungat de la Palatul Windsor, după căderea în dizgrație. Unde l-a „cazat” Regele Charles

Căzut în dizgrație, fostul prinț Andrew a pierdut și dreptul de a locui pe domeniul regal de la Windsor. Fratele său, regele Charles, i-a pus totuși la dispoziție castelul de la Sandringham, aflat în proprietatea monarhului britanic.

Pentru unii dintre locuitorii din zonă, vestea nu a picat tocmai bine.

Rămas fără titlul de prinț, Andrew Mountbatten Windsor părăsește locuința cu 30 de camere de pe domeniul regal de la Windsor în care a stat în ultimii 20 de ani și se mută în castelul fratelui său de la Sandringham. Este o proprietate privată pusă la dispoziție de Regele Charles, care va plăti cheltuielile din buzunar.

Nic Robertson, CNN: „(Această măsură) îl va îndepărta cu adevărat pe Andrew din ochii publicului. Domeniul Sandringham se află la aproximativ 160 de kilometri nord de Londra.”

Localnic: „Se mută dintr-o casă frumoasă într-o altă casă frumoasă. Nu cred că asta poate fi considerată o pedeapsă, sincer.”

Viitorii vecini din Sandringham au păreri împărțite despre sosirea lui Andrew.

Localnici: „Cred că trebuie să meargă undeva, dar am prefera să nu fie aici” (...)

„Nu sunt prea mulți oameni prin partea asta care să-l placă” (..)

„În opinia mea, nu a fost găsit vinovat de nimic, așa că...”

În tot acest timp, localnicii din Telford nu ar mai vrea ca strada Prințul Andrew, din orășelul lor, să se mai numească așa.

Britanic: „Nu mai vor ca strada să se numească așa. Probabil nici eu n-aș vrea, dacă aș locui aici.”

În Marea Britanie, Andrew Mountbatten Windsor a fost acuzat de agresiune sexuală, asociere cu Jeffrey Epstein, dar și de utilizarea abuzivă a fondurilor publice. Deși nu s-a dovedit nimic pana acum, Regele Charles a decis să-i retragă toate titlurile regale și onorurile.

„Mă bucur că Regina (Elisabeta a II-a) a murit, Dumnezeu s-o odihnească. Așa nu mai asistă la toate astea” spune altcineva.

