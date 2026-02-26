Kate, în vârstă de 44 de ani, a asortat piesa burgundy cu cizmele sale din piele Gianvito Rossi, într-o nuanță merlot, ambele purtate și în 2024, în timpul vizitei de stat în Qatar. Ținuta a fost completată de o bluză cu fundă la gât și de fusta plisată midi, în valoare de aproximativ 570 de euro.

Pentru un plus de strălucire, prințesa a purtat o pereche de cercei cu citrin, evaluați la aproximativ 1.600 de euro.

Omagiu simbolului Țării Galilor

Prințesa a adăugat și o broșă în formă de narcisă pe reverul hainei, aducând un omagiu simbolului național al Țării Galilor, purtat tradițional de Ziua Sfântului David, celebrarea anuală dedicată patronului spiritual al națiunii.

Kate și William au călătorit în Powys, județul cu cel mai mare număr de voluntari raportat la populație din Regatul Unit, pentru a marca spiritul comunitar înaintea zilei de 1 martie.

Vizită la Grădinile Suspendate

La prima oprire a zilei, cuplul regal a vizitat Hanging Gardens, un spațiu dedicat consolidării rezilienței și creativității comunitare în Llanidloes și în zonele învecinate.

Kate și William s-au întâlnit cu voluntarii care susțin activitatea centrului și au participat la unele dintre atelierele și activitățile organizate, inclusiv la pregătirile pentru Ziua Sfântului David.