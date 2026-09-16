I-au așteptat la destinație apropiații, topiți de nerăbdare și emoție. Cadeții vor avea, pentru început, o vacanță de trei săptămâni, după care îi așteaptă o carieră frumoasă în Forțele Navale Române.

După un marș de 14.000 de mile marine - echivalentul a 26.000 de kilometri - Nava Școală Mircea a revenit în portul Constanța, în aplauze.

Părinte: „L-am găsit pe copilul meu, chiar aici, stă drept”.

Reporter: Ce ați simțit când l-ați văzut?

Părinte: „Vai de capul meu, dacă îmi ia pulsul cineva acuma”.

Reporter: Sunteți fericită, liniștită?

Părinte: „Nu liniștită, foarte liniștită, că îl vedem acasă, sănătos.”

A urmat cel mai așteptat moment: după cinci luni, cadeții i-au strâns în brațe pe cei dragi.

„-Cum e acasă?

-Minunat.”

Unii au dus cu ei până în America dorul de copiii lăsați acasă. Alții au fost plecați peste Atlantic - prima oară departe de părinți.

Mamă: „Cea mai fericită că o venit sănătoasă acasă. A fost greu. A fost prima ei ieșire pe o perioadă foarte mare.”

Timp de 153 de zile, cadeții au navigat în marș de instrucție prin Marea Mediterană și Oceanul Atlantic. Au avut escale în Italia, Spania, Statele Unite ale Americii, Canada, Grecia și Turcia. Au înfruntat inclusiv furtuni, însă performanța și orele petrecute pe mare îi vor ajuta să își ia brevetele.

Darius Atănăsoaie, cadet: „Cât am traversat Atlanticul a fost o perioadă lungă, trei săptămâni, acolo am avut emoții, fără internet, doar noi și echipajul.”

Ștefan Scutelnicu, comandant manevra velelor la Nava Școală Mircea: „Parada de la New York a fost ceva impresionant, imaginea Manhattanului, toate navele, cele mai mari veliere din lume, furtuna de cu o seară înainte, din Golful Sandy Hook, n-am mai întâlnit așa ceva.”

Comandor Gabriel Moise, comandantul Marșului: „Beneficiul pentru ei: vor fi mai bine pregătiți și vor fi de nădejde Forțelor Navale Române când vor deveni ofițeri.”

La bord s-au aflat și 20 de studenți străini de la academii navale din țări partenere.