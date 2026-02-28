Civilization 7 este un joc de strategie, turn-based, adică îți aștepți rândul pentru fiecare acțiune. Astăzi, îl poți juca aproape pe orice dispozitiv cu conexiune la internet, căci de curând a ajuns și pe iOS, prin Apple Arcade.

Altfel, el este deja disponibil pe Switch, PlayStation, Windows ori macOS, dar și Xbox.

Seria a pornit în 1991 și, de-atunci, rămâne loială aceleiași misiuni: să construiești cea mai puternică civilizație din acest univers virtual. Începi cu o așezare mică și poți ajunge o superputere nucleară, temută de restul civilizațiilor. Cu atenție asupra puterii militare, supremației tehnologice sau avantajelor economice. Poți juca împotriva computerului ori online.

E un joc al deciziilor și totul începe cu alegerea liderului și a poporului, care pot fi independente. Adică, eu am ales ca Benjamin Franklin să conducă Imperiul Roman. Apoi trebuie să fii atent în ce investești resurse ori timp. Dacă e bine să alegi olăritul înaintea scrisului ori misticismul în detrimentul științei. Civilization 7 schimbă formatul orașelor și adaugă râuri navigabile.

Jocul trece prin trei mari epoci: începuturile civilizației, epoca explorării, dar și epoca modernă, cu tot ce înseamnă aparatură modernă, nave, avioane, sateliți și colonizarea satelitului natural al planetei Pământ. De altfel, poți să alegi cum să termini jocul: fie prin zdrobirea celorlalte civilizații, fie prin atingerea unor borne în următoarele domenii: cultură, economie, știință.

Civilization 7 este disponibil gratuit prin abonamentul Apple Arcade, în această variantă. 70 de dolari, altfel, prin Steam ori 40 pe PlayStation.