În replică, PNL reclamă un șantaj și-l anunță pe Grindeanu că schimbarea lui Bolojan nu este negociabilă.

Profitând de lipsa premierului, plecat la Bruxelles, Sorin Grindeanu a ieșit din nou la atac. Șeful PSD pregătește un referendum în partid, la care colegii să răspundă dacă vor să schimbe prim-ministrul.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „N-avem voie să ne facem nici măcar intern o consultare? România nu poate fi guvernată doar prin aroganță sau prin impresia că un premier al unei coaliții aparține unui singur partid sau răspunde doar în fața unui partid. Bolojan nu este premierul doar al USR-ului. Domnul Bolojan e și premierul PSD-ului, al UDMR-ului, chiar și al PNL-ului. Noi nu l-am simțit ca fiind premierul unei coaliții”.

Ilie Bolojan, premierul României: „Partidele politice și liderii politici au dreptul să-și facă consultările interne așa cum consideră de cuviință, au dreptul să facă declarații, asta e opțiunea lor. Responsabilitatea mea și obligația, ca premier, este ca, atât timp cât sunt pe acest post, să fac ceea ce trebuie pentru România”.

În paralel, liberalii îi cer lui Sorin Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție.

PNL nu va ceda niciunui șantaj politic. Premierul Ilie Bolojan are susținerea PNL, iar schimbarea acestuia este nenegociabilă. Ne dorim să ducem la termen Acordul Coaliției semnat anul trecut, în litera și în spiritul lui.

Duelul cu USR ar urma să fie tranșat în aceeași consultare, cu cei aproape 5 mii de lideri PSD din toată țara.

Dominic Fritz, președintele USR: „USR e de vină, cu adevărat? Dacă ar pleca USR de la guvernare, gata, ar curge miere și lapte în această țară? Merită cetățenii României să aibă acest circ politic care să acopere, de fapt, lipsa de soluții?”

Corespondent Știrile ProTV: „Nu e prima dată când Partidul Social Democrat vrea să-l debarce de la Palatul Victoria pe Ilie Bolojan. S-a mai întâmplat și în timpul negocierilor pentru reforma administrației, doar că atunci portavoce a fost Lia Olguța Vasilescu. De data aceasta, miza este bugetul pentru 2026. PSD spune că-l blochează în Parlament, dacă nu va conține și pachetul de solidaritate, care ar urma să încarce bugetul cu aproape 3 miliarde de lei. Doar că, deocamdată, nimeni nu poate să explice care va fi sursa de finanțare pentru ajutoarele promise”.