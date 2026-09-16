Cum arată sistemele antidronă care vor proteja porturile militare ale României. Pot detecta orice vine pe mare sau din aer

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Două sisteme anti-dronă care vor proteja porturile militare de la Marea Neagră sunt testate la Constanța. Echipamentele pot detecta și distruge atât drone aeriene, cât și marine.  

autor
Ilknur Pintilie

Două sisteme antidronă care vor proteja porturile militare de la Marea Neagră sunt testate la Constanța. Echipamentele pot detecta și distruge atât drone aeriene, cât și marine.

Astfel de tehnologii ar urma să fie instalate și în porturile militare din Brăila, Tulcea și Mangalia. Măsurile vin după mai multe incidente grave petrecute pe litoralul românesc.

Corespondent PROTV: „Cele două sisteme au roluri diferite, dar se completează în misiunea de protejare a zonei. Primul - Santinel - folosește senzori subacvatici pentru detectarea dronelor maritime, a mini-submarinelor și chiar a unor posibile incursiuni subacvatice. Dar intervine și pe partea de supraveghere și identificare a țintelor aeriene. Sistemul le detectează, le urmărește și stabilește care dintre ele reprezintă o amenințare pentru zona protejată. Apoi, transmite datele către sistemele care pot interveni pentru a o neutraliza. Iar de aici intră în misiune BlackTalon. Atunci când o dronă pătrunde într-o zonă protejată, echipamentul militar de securitate o poate detecta și urmări. Prin bruiaj, poate întrerupe legătura radio cu operatorul și semnalul de navigație, astfel încât drona să fie neutralizată. Sistemele fac parte dintr-un program derulat împreună cu Marina Statelor Unite. Măsurile vin după incidentele din zona Mării Negre. Cele mai grave au fost cele din 5 iunie - când o dronă maritimă a intrat în portul Constanța și a explodat - și din 26 august, când o altă dronă a ajuns la mal, aproape de șezlonguri, iar doi turiști au tras-o la mal, fără să țină seama de pericol. ”

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Sursa: ProTV

Etichete: drone, sistem anti drona, constanta, Mangalia,

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