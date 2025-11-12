Kate Middleton a impresionat la cea mai recentă apariție oficială. Detaliile care au atras atenția. GALERIE FOTO

12-11-2025 | 09:16
Kate Middleton
Prinţesa de Wales a scris un omagiu emoţionant în memoria celor eroilor căzuţi, conducând marți o ceremonie impresionantă de Ziua Armistiţiului.

Ioana Andreescu

Catherine, în vârstă de 43 de ani, a sosit în marți dimineaţă la Serviciul de Comemorare al Legiunii Regale Britanice, desfăşurat la National Memorial Arboretum din Staffordshire, potrivit Daily Mail.

Scris de mână pe un bilet şi ataşat de o coroană pe care a depus-o la Memorialul Forţelor Armate, mesajul regal spunea: „În memoria celor care au făcut sacrificiul suprem, îi vom pomeni întotdeauna. Catherine.”

Prinţesa, purtând o pălărie Jane Taylor Decima şi un palton de inspiraţie militară, cu două maci pe rever, părea solemnă şi adâncită în gânduri în timp ce se îndrepta spre ceremonie – prima la care a participat la Arboretum.

Ceremonii emoţionante au avut loc în toată ţara

Ceremonii emoţionante au avut loc în toată ţara, la aniversarea încheierii Primului Război Mondial, în timp ce milioane de oameni şi-au adus omagiul celor care au luptat şi au murit în conflicte militare.

Kate a participat la tradiţionalul moment de reculegere de două minute, la ora 11:00, în cea de-a 11-a zi a celei de-a 11-a luni. Apoi a depus coroana la Memorialul Forţelor Armate, fiind invitată ulterior să vadă noile nume înscrise pe monument.

Sursa: Daily Mail

