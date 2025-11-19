BBC a fost nevoit să-i prezinte scuze prinţesei Kate după mai multe erori petrecute în transmisiuni în direct

BBC a fost nevoit să-i prezinte scuze prinţesei de Wales pentru că, în timpul comemorărilor din 11 noiembrie, a vorbit despre ea cu numele de fată, Kate Middleton, şi nu cu titlul actual.

Postul de televiziune a fost criticat după difuzarea emisiunilor dedicate „Zilei Comemorării”.

„În timpul transmisiunii noastre dedicate comemorării Armistiţiului, am numit-o din greşeală pe Catherine, prinţesa de Wales, «Kate Middleton»; aceste erori s-au produs pe parcursul mai multor ore de transmisiune în direct, pentru care ne cerem scuze”, precizează BBC pe site-ul său, într-un comunicat publicat în 14 noiembrie.

Cuvântul cheie „Kate Middleton” a fost cel mai căutat în căutările online

Deputatul irlandez Jim Shannon s-a arătat indignat pe X de atâta familiaritate din partea BBC. „Reamintire pentru BBCNews: vă rugăm să informaţi prezentatorii că prinţesa de Wales nu mai este «Kate Middleton» din 2011. Titlul ei corect este Catherine, prinţesa de Wales”, a publicat el pe reţeaua de socializare.

BBC nu este singura care foloseşte numele prinţesei de dinainte de căsătoria cu prinţul William.

La aproape 15 ani de la căsătorie, toată presa britanică continuă să o numească Kate Middleton, cu atât mai mult cu cât acest nume este mult mai căutat pe internet decât Catherine, prinţesa de Wales.

În căutările utilizatorilor de internet, termenul cel mai popular este „Kate Middleton”, cu mult înaintea „prinţesa Kate”, „prinţesa Catherine” şi foarte formalul „Catherine, prinţesa de Wales”. Acest lucru explică probabil de ce majoritatea articolelor online continuă să o numească Kate Middleton.

Meghan Markle a stârnit numeroase ironii în Marea Britanie

În luna august a anului trecut, Meghan Markle a stârnit numeroase ironii în Marea Britanie pentru că i-a corectat prietenei sale, actriţa Mindy Kaling, invitată la emisiunea sa culinară „With love, Meghan”. „Continui să-mi spui Meghan Markle, ştii că acum mă numesc Sussex”, i-a răspuns ea.

Deşi membrii familiei regale nu îl folosesc în mod obişnuit, numele lor de familie este Mountbatten-Windsor – acesta este, de altfel, numele pe care Andrew, deposedat de titlurile sale, îl foloseşte acum. Dar Harry nu s-a numit niciodată astfel şi pe site-ul monarhiei britanice figurează sub numele de duce de Sussex. Copiii săi sunt numiţi prinţul Archie de Sussex şi prinţesa Lilibet de Sussex.

Sursa: News.ro

