Prințesa Kate, apariție elegantă alături de Prințul George la ceremonia dedicată Zilei Comemorării. GALERIE FOTO

09-11-2025 | 10:15
Kate Middleton
Kate Middleton a participat la o tradiție anuală dedicată Zilei Comemorării (Remembrance Day), alături de fiul ei cel mare, Prințul George.

Ioana Andreescu

Între timp, Prințul William a lipsit, aflându-se în drum spre Regatul Unit, după vizita sa în Brazilia, unde a avut loc ceremonia Premiilor Earthshot, potrivit People.

Prințesa de Wales, în vârstă de 43 de ani, s-a alăturat regelui Charles, reginei Camilla și altor membri ai familiei regale sâmbătă, 8 noiembrie, la Festivalul anual al Comemorării organizat de Royal British Legion la Royal Albert Hall din Londra.

George, în vârstă de 12 ani, a participat pentru prima dată la acest festival. Tot în premieră, el i-a însoțit anterior pe părinții săi la ceaiul organizat la Palatul Buckingham de regele Charles și regina Camilla pentru veteranii și membrii generației care au trăit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, pe 5 mai.

Respectând tradiția, Prințesa Kate și Prințul George au purtat ținute închise la culoare, accesorizate cu broșe în formă de mac roșu — simbolul durabil al comemorării. Macul, inspirat de poezia „Pe câmpurile Flandrei” („In Flanders Fields”) scrisă în 1915 de John McCrae, este purtat din anul 1921 pentru a-i cinsti pe cei care și-au pierdut viața în război.
 

Kate Middleton
Kate Middleton, întâlnire emoționantă cu mamele din Oxford. Ce mesaj a transmis despre familie. FOTO
30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa

Sursa: People

Etichete: printul george, Kate Middleton printesa de Wales, aparitie, festivitate,

Dată publicare: 09-11-2025 10:15

Kate Middleton, vizită surpriză în Irlanda de Nord. Prințesa de Wales a testat un exercițiu de salvare al pompierilor. FOTO
Stiri Mondene
Kate Middleton, vizită surpriză în Irlanda de Nord. Prințesa de Wales a testat un exercițiu de salvare al pompierilor. FOTO

Kate Middleton și Prințul William au făcut o vizită surpriză în Irlanda de Nord. Prințul și Prințesa de Wales, ambii în vârstă de 43 de ani, au sosit în regiune pe 14 octombrie, pentru o vizită neanunțată.

Kate Middleton, întâlnire emoționantă cu mamele din Oxford. Ce mesaj a transmis despre familie. FOTO
Stiri Mondene
Kate Middleton, întâlnire emoționantă cu mamele din Oxford. Ce mesaj a transmis despre familie. FOTO

Prințesa de Wales, Catherine, a mers la centrul Home-Start din Oxford, unde s-a jucat cu copiii, a discutat cu părinții și a vorbit despre importanța relațiilor de familie și a conexiunii reale, într-o lume dominată de ecrane.  

Kate Middleton, apariție plină de eleganță și naturalețe în timpul vizitei la RAF Coningsby. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Kate Middleton, apariție plină de eleganță și naturalețe în timpul vizitei la RAF Coningsby. GALERIE FOTO

Pe 2 octombrie, Prințesa de Wales, 43 de ani, a vizitat pentru prima dată baza aeriană RAF Coningsby de când a fost numită, în 2023, Comodor Onorific Regal al Forțelor Aeriene.

Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Cotroceni. Când și cum va fi permis accesul publicului
Stiri actuale
Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Cotroceni. Când și cum va fi permis accesul publicului

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, va fi depus duminică,în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui Nicuşor Dan.

BBC: Ce a obţinut - şi ce nu a obţinut - Viktor Orban de la Donald Trump
Stiri externe
BBC: Ce a obţinut - şi ce nu a obţinut - Viktor Orban de la Donald Trump

La prima vedere, vizita prim-ministrului ungar a fost exact ceea ce şi-a propus când a plecat la Washington: laude din belşug şi o scutire de la sancţiunile pentru aprovizionarea cu petrol, gaze şi energie nucleară din Rusia.  

30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2003. E anul în care România începe, cu adevărat, să se miște. Țara prinde curaj, oamenii își iau viețile în propriile mâini, iar drumul spre Europa nu mai pare un vis, ci un plan cu dată fixă.

