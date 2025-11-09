Prințesa Kate, apariție elegantă alături de Prințul George la ceremonia dedicată Zilei Comemorării. GALERIE FOTO

Kate Middleton a participat la o tradiție anuală dedicată Zilei Comemorării (Remembrance Day), alături de fiul ei cel mare, Prințul George.

Între timp, Prințul William a lipsit, aflându-se în drum spre Regatul Unit, după vizita sa în Brazilia, unde a avut loc ceremonia Premiilor Earthshot, potrivit People.

Prințesa de Wales, în vârstă de 43 de ani, s-a alăturat regelui Charles, reginei Camilla și altor membri ai familiei regale sâmbătă, 8 noiembrie, la Festivalul anual al Comemorării organizat de Royal British Legion la Royal Albert Hall din Londra.

George, în vârstă de 12 ani, a participat pentru prima dată la acest festival. Tot în premieră, el i-a însoțit anterior pe părinții săi la ceaiul organizat la Palatul Buckingham de regele Charles și regina Camilla pentru veteranii și membrii generației care au trăit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, pe 5 mai.

Respectând tradiția, Prințesa Kate și Prințul George au purtat ținute închise la culoare, accesorizate cu broșe în formă de mac roșu — simbolul durabil al comemorării. Macul, inspirat de poezia „Pe câmpurile Flandrei” („In Flanders Fields”) scrisă în 1915 de John McCrae, este purtat din anul 1921 pentru a-i cinsti pe cei care și-au pierdut viața în război.



