Premiile BAFTA 2026. Vedetele care au impresionat pe covorul roșu prin ținute sofisticate. GALERIE FOTO

Covorul roșu a fost scena eleganței supreme, iar vedete precum Timothée Chalamet, Emma Stone și Teyana Taylor au fost incluse de criticii de modă în topul celor mai reușite apariții din acest an.
Mai jos, Vogue prezintă selecția celor mai bine îmbrăcate vedete de la BAFTA 2026, un adevărat spectacol de eleganță și rafinament.
1. Timothée Chalamet
3. Gracie Abrams și Paul Mescal
BAFTA 2026: Lista principalelor premii
Cel mai bun film: "One Battle After Another"
Cel mai bun film britanic: "Hamnet"
Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson ("One Battle After Another")
Cel mai bun actor în rol principal: Robert Aramayo ("I Swear")
Cea mai bună actriţă în rol principal: Jessie Buckley ("Hamnet")
Cel mai bun actor în rol secundar: Sean Penn ("One Battle After Another")
Cea mai bună actriţă în rol secundar: Wunmi Mosaku (''Sinners")
Cel mai bun scenariu original: ''Sinners"
Cel mai bun scenariu adaptat: "One Battle After Another"
Cel mai bun film în altă limbă decât engleza: "Sentimental Value" (Norvegia)
Cel mai bun documentar: "Mr Nobody Against Putin"
Cel mai bun lungmetraj animat: ''Zootropolis 2''.
