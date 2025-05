Cele mai bine îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA TV 2025. Lista completă a câștigătorilor. GALERIE FOTO

Evenimentul a adus în prim-plan o competiție intensă între comedia neagră Baby Reindeer de pe Netflix și drama Mr Bates vs The Post Office produsă de ITV.

Stilurile prezentate au variat de la ținute clasice și elegante până la apariții curajoase, pline de personalitate. Covorul roșu a fost, ca de obicei, o ocazie perfectă pentru celebrități să impresioneze, fiecare alegând o ținută care să reflecte propria estetică, scrie Mirror.

Ceremonia a fost găzduită de carismaticul actor scoțian Alan Cumming, în cadrul impunătorului Royal Festival Hall din Londra. Postul ITV a fost distins cu Premiul Special Bafta pentru Televiziune, datorită implicării în producerea dramei Mr Bates, o serie cutremurătoare care aduce în atenție drama subpoștașilor britanici acuzați pe nedrept în scandalul informatic Horizon. Producția a obținut șase nominalizări, inclusiv pentru moment memorabil.

„Baby Reindeer” conduce cursa nominalizărilor

Cel mai nominalizat titlu al serii a fost Baby Reindeer, cu opt selecții, un serial inspirat din fapte reale care explorează tema hărțuirii. Creat de comediantul scoțian Richard Gadd, serialul a atras atenția criticilor și a câștigat deja numeroase distincții, printre care și Emmy-ul pentru cea mai bună miniserie.

Evenimentul s-a desfășurat pe fundalul unei posibile controverse internaționale. Președintele american Donald Trump a propus o taxă vamală de 100% pentru filmele internaționale, o măsură care ar putea afecta grav colaborările dintre marile industrii cinematografice. În acest context, directoarea executivă Bafta, Jane Millichip, a pledat pentru un dialog serios.

„Dacă privim istoria filmului și televiziunii, Regatul Unit și Statele Unite au colaborat strâns timp de aproape un secol. Cultural, suntem profund legați și avem numeroase coproducții în desfășurare”, a precizat Jane Millichip.

Top 10 cele mai bine îmbrăcate vedete la Premiile TV BAFTA 2025

Iată selecția harpersbazaar.com a celor mai stilate apariții de pe covorul roșu al Premiilor BAFTA pentru televiziune din 2025:

Erin Doherty

Actrița principală din serialul de succes Adolescence de pe Netflix, a impresionat pe covorul roșu într-o rochie din piele semnată Louis Vuitton. Apariția ei a fost completată de un look sofisticat: părul netezit pe spate și un machiaj intens în stil smokey eyes.

Getty

Marisa Abela

Marisa Abela, laureata categoriei Cea mai bună actriță în rol principal, a ales un deux-pièces creat special pentru ea de casa de modă newyorkeză Danielle Frankel, cunoscută pentru creațiile sale bridal. Ținuta, într-o nuanță rafinată de prună, combina un bustier delicat cu o fustă lungă din tul, de tip coloană.

Getty

Adelayo Adedayo

Adelayo Adedayo a optat pentru o apariție elegantă într-o rochie cu guler înalt de la Vicnate, într-un ton luxos de maro metalizat. Ținuta a fost echilibrată perfect cu sandale albe cu toc și bijuterii aurii, adăugând un contrast subtil și sofisticat.

Getty

Billie Piper

Billie Piper a atras toate privirile într-o spectaculoasă rochie-corset Vivienne Westwood, care combina o trenă dramatică cu o fustă mini plisată. Lookul său a fost completat de platformele iconice ale brandului și bijuterii elegante semnate Bulgari.

Getty

Nicola Coughlan

Nicola Coughlan a ales să poarte o creație personalizată de la Richard Quinn – o rochie delicată din dantelă, decorată cu un motiv floral aplicat pe umeri, care a adus o notă romantică și grațioasă întregii apariții.

Getty

Nava Mau

Nava Mau, cunoscută pentru rolul din Baby Reindeer, a ales eleganța clasică a covorului roșu, purtând o rochie brodată semnată Phillipa Lepley, ce a subliniat subtil farmecul actriței.

Getty

Nafessa Williams

Actrița americană Nafessa Williams, protagonista serialului Rivals, a optat pentru o rochie roșie, fără bretele, ce radia rafinament și încredere. A asortat ținuta cu stilettos în aceeași nuanță, creând un efect vizual spectaculos.

Getty

Emma Willis

Emma Willis a rupt tiparele clasice, alegând un costum impecabil Gucci format din sacou, cămașă albă și cravată. O apariție minimalistă, cu un aer masculin reinterpretat într-un mod extrem de stilat și actual.

Getty

Jessica Gunning

Distinsă cu premiul pentru Cea mai bună actriță în rol secundar pentru interpretarea din Baby Reindeer, Jessica Gunning a purtat o rochie personalizată din catifea neagră de la Loewe, cu accente aurii care au adăugat eleganță și profunzime întregii apariții.

Getty

Anna Maxwell Martin

Anna Maxwell Martin a optat pentru o rochie neagră dramatică semnată Roksanda, remarcată prin pliuri sculpturale și drapaje ample. Lookul său a fost desăvârșit de un coc sofisticat și bijuterii fine de la Completed Works.

Getty

Lista completă a câștigătorilor

Serial dramatic

· CÂȘTIGĂTOR: Blue Lights – BBC One

· Sherwood – BBC One

· Supacell – Netflix

· Wolf Hall: The Mirror And The Light – BBC One

Dramă limitată (miniserie)

· Baby Reindeer – Netflix

· Lost Boys And Fairies – BBC One

· CÂȘTIGĂTOR: Mr Bates Vs The Post Office – ITV1

· One Day – Netflix

Comedie scenarizată

· CÂȘTIGĂTOR: Alma's Not Normal – BBC Two

· Brassic – Sky Max

· G’Wed – ITV1

· Ludwig – BBC One

Cea mai bună actriță în rol principal

· Anna Maxwell Martin – Until I Kill You (ITV1)

· Billie Piper – Scoop (Netflix)

· Lola Petticrew – Say Nothing (Disney+)

· CÂȘTIGĂTOR: Marisa Abela – Industry (BBC One)

· Monica Dolan – Mr Bates vs The Post Office (ITV1)

· Sharon D Clarke – Mr Loverman (BBC One)

Cel mai bun actor în rol principal

· David Tennant – Rivals (Disney+)

· Gary Oldman – Slow Horses (Apple TV+)

· CÂȘTIGĂTOR: Lennie James – Mr Loverman (BBC One)

· Martin Freeman – The Responder (BBC One)

· Richard Gadd – Baby Reindeer (Netflix)

· Toby Jones – Mr Bates vs The Post Office (ITV1)

Cea mai bună actriță în rol secundar

· CÂȘTIGĂTOR: Jessica Gunning – Baby Reindeer (Netflix)

· Katherine Parkinson – Rivals (Disney+)

· Maxine Peake – Say Nothing (Disney+)

· Monica Dolan – Sherwood (BBC One)

· Nava Mau – Baby Reindeer (Netflix)

· Sue Johnston – Truelove (Channel 4)

Cel mai bun actor în rol secundar

· CÂȘTIGĂTOR: Ariyon Bakare – Mr Loverman (BBC One)

· Christopher Chung – Slow Horses (Apple TV+)

· Damian Lewis – Wolf Hall: The Mirror and the Light (BBC One)

· Jonathan Pryce – Slow Horses (Apple TV+)

· McKinley Belcher III – Eric (Netflix)

· Sonny Walker – The Gathering (Channel 4)

Cea mai bună interpretare feminină într-o comedie

· Anjana Vasan – We Are Lady Parts (Channel 4)

· Kate O'Flynn – Everyone Else Burns (Channel 4)

· Lolly Adefope – The Franchise (Sky Comedy)

· Nicola Coughlan – Big Mood (Channel 4)

· CÂȘTIGĂTOR: Ruth Jones – Gavin & Stacey: The Finale (BBC One)

Interpretare feminină într-o comedie

· Sophie Willan – Alma's Not Normal (BBC Two)

Interpretare masculină într-o comedie

· Bilal Hasna – Extraordinary (Disney+)

· CÂȘTIGĂTOR: Danny Dyer – Mr Bigstuff (Sky Comedy)

· Dylan Thomas-Smith – G'Wed (ITV2)

· Nabhaan Rizwan – Kaos – Sister (Netflix)

· Oliver Savell – Changing Ends (ITV1)

· Phil Dunning – Smoggie Queens (BBC Three)

Telenovelă (Soap Opera)

· Casualty (BBC One)

· Coronation Street (ITV1)

· CÂȘTIGĂTOR: EastEnders (BBC One)

Program de divertisment

· The 1% Club (ITV1)

· Michael McIntyre's Big Show (BBC One)

· Taskmaster (Channel 4)

· CÂȘTIGĂTOR: Would I Lie To You? (BBC One)

Performanță în divertisment

· Anthony McPartlin, Declan Donnelly – Ant & Dec's Saturday Night Takeaway (ITV1)

· Claudia Winkleman – The Traitors (BBC One)

· Graham Norton – The Graham Norton Show (BBC One)

· CÂȘTIGĂTOR: Joe Lycett – Late Night Lycett (Channel 4)

· Romesh Ranganathan, Rob Beckett – Rob & Romesh Vs (Sky Max)

· Stacey Solomon – Sort Your Life Out (BBC One)

Divertisment factual

· In Vogue: The 90s (Disney+)

· Race Across The World (BBC One)

· CÂȘTIGĂTOR: Rob And Rylan's Grand Tour (BBC Two)

· Sort Your Life Out (BBC One)

Reality show

· Dragons' Den (BBC One)

· CÂȘTIGĂTOR: The Jury: Murder Trial (Channel 4)

· Love Is Blind (Netflix)

· The Traitors (BBC One)

Program de zi (Daytime)

· CÂȘTIGĂTOR: Clive Myrie's Caribbean Adventure (BBC Two)

· Loose Women (ITV1)

· Morning Live (BBC One)

· Richard Osman's House Of Games (BBC Two)

Categorie internațională

· After The Party (Channel 4)

· Colin From Accounts (BBC Two)

· Say Nothing (Disney+)

Serial internațional

· CÂȘTIGĂTOR: Shōgun (Disney+)

· True Detective: Night Country (Sky Atlantic)

· You Are Not Alone: Fighting The Wolfpack (Netflix)

Eveniment transmis în direct

· D-Day 80: Tribut adus celor căzuți (BBC One)

· CÂȘTIGĂTOR: Glastonbury 2024 (BBC Two)

· Last Night Of The Proms (BBC Two)

Actualitate

· Viață și moarte în Gaza – Storyville (BBC Two)

· Maternitate: Încredere trădată – Exposure (ITV1)

· CÂȘTIGĂTOR: State of Rage (Channel 4)

· Războiul din Ucraina: Cealaltă față (ITV1)

Documentar unic

· Hell Jumper (BBC Two)

· Spune-le că îi iubești (Sky Documentaries)

· CÂȘTIGĂTOR: Ucraina: Inamicul din pădure (BBC Two)

· Sub acoperire: Dezvăluind extrema dreaptă (Channel 4)

Serial documentar

· Coșmar american (Netflix)

· Freddie Flintoff's Field Of Dreams – În turneu (BBC One)

· Pushed: Crima de pe stâncă (Channel 4)

· CÂȘTIGĂTOR: Să prinzi un polițist corupt (To Catch A Copper) – Channel 4

Factual specializat

· CÂȘTIGĂTOR: Oameni atomici (Atomic People – BBC Two)

· Billy & Molly: O iubire între specii (National Geographic)

· Copiii cultului (ITV1)

· Greva minerilor din 1984: Lupta pentru Marea Britanie (Channel 4)

Știri

· CÂȘTIGĂTOR: BBC Breakfast: Special dedicat scandalului de la Poștă (BBC News / BBC One)

· Channel 4 News: În interiorul închisorii Sednaya – Căderea lui Assad (Channel 4)

· Channel 4 News: Sub acoperire în campania Reform (Channel 4)

Transmisiune sportivă

· EURO 2024 (BBC Sport / BBC One)

· CÂȘTIGĂTOR: Olimpiada Paris 2024 (BBC Sport / BBC One)

· Wimbledon 2024 (BBC Sport / Wimbledon Broadcast Services / BBC One)

Moment memorabil

· Bridgerton – scena din caleașcă în care Colin își mărturisește dragostea pentru Penelope (Netflix)

· Gavin & Stacey: Finalul – nunta lui Smithy: Mick ia atitudine (BBC One)

· Mr Bates Vs The Post Office – Jo Hamilton sună la linia de asistență Horizon (ITV1)

· Rivals – Rupert și Sarah, prinși jucând tenis dezbrăcați (Disney+)

· CÂȘTIGĂTOR: Strictly Come Dancing – Chris McCausland și Dianne Buswell dansează vals pe „You'll Never Walk Alone” (BBC One)

· The Traitors – „Paul nu e fiul meu… dar Ross este!” (BBC One)

Format scurt

· Brown Brit (Channel 4)

· Peaked (Channel 4)

· CÂȘTIGĂTOR: Quiet Life (BBC Three)

Producție pentru copii: cu scenariu

· CÂȘTIGĂTOR: CBeebies – Cum vă place, la Shakespeare's Globe (CBeebies)

· Horrible Histories (CBBC)

· Ready Eddie Go! (Sky Kids)

· Tweedy & Fluff (Channel 5)

Producție pentru copii: fără scenariu

· BooSnoo! – echipa de producție (Sky Kids)

· CÂȘTIGĂTOR: Disability And Me – FYI Investigates (Sky Kids)

· Operation Ouch! – echipa de producție (CBBC)

· Reu & Harper's Wonder World (Channel 5)

