Cea mai importantă seară dedicată filmului din Marea Britanie a fost găzduită de actorul scoţian Alan Cumming.

„Sinners" a câştigat trei premii iar actorul britanic Robert Aramayo, starul din „I Swear”, a surpins publicul cu două victorii într-o singură seară.

Regizorul şi producătorul filmului „On Battle After Another", Paul Thomas Anderson, a spus pe scenă: „Ne-aţi oferit atât de multe de sărbătorit în seara asta”, numind premiul o „onoare extraordinară”. El a încheiat spunând: „Hai să continuăm să facem filme fără frică”.

În cadrul galei, Prinţul William a urcat pe scenă pentru a ţine un discurs adresat Dame Donna Langley, preşedinta NBCUniversal Entertainment, care a fost recunoscută pentru contribuţia sa remarcabilă la cinematografie.

„Determinarea şi angajamentul ei au determinat-o să devină una dintre cele mai influente şi respectate figuri din industria divertismentului. A fost prima femeie britanică care a condus un studio important de la Hollywood şi este acum preşedinta NBCUniversal Entertainment. Felul în care conduce şi angajamentul său neclintit faţă de parteneriatul creativ au adus unele dintre cele mai emblematice filme ale acestui secol pe marele ecran şi în faţa publicului din întreaga lume. Ea a susţinut filme care au modelat cultura şi este responsabilă pentru unele dintre cele mai iubite francize ale noastre”, a spus prinţul William.

Lista câştigătorilor

Best film: "One Battle After Another", producători: Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson

Best director: Paul Thomas Anderson pentru "One Battle After Another"

Best leading actress: Jessie Buckley pentru rolul principal din "Hamnet"

Best leading actor: Robert Aramayo pentur rolul principal din "I Swear"

Best supporting actress: Wunmi Mosaku pentru rolul secundar din "Sinners"

Best supporting actor: Sean Penn pentru rolul secundar din "One Battle After Another"

Outstanding British film: "Hamnet", producători: Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Speilberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell

Outstanding debut by a British writer, director or producer: "My Father’s Shadow" - Akinola Davies Jr (regizor), Wale Davies (scenarist)

Best film not in the English language: "Sentimental Value", producători Joachim Trier, Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

Best documentary: "Mr Nobody Against Putin", de David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková

Best animated film: "Zootropolis 2", de Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

Best children’s and family film: "Boong", de Lakshmipriya Devi, Ritesh Sidhwani

Best original screenplay: Ryan Coogler pentru "Sinners"

Best adapted screenplay: Paul Thomas Anderson pentru "One Battle After Another"

Best casting: "I Swear", Lauren Evans

Best cinematography: Michael Bauman pentru "One Battle After Another"

Best editing: Andy Jurgensen pentru "One Battle After Another"

Best costume design: Kate Hawley pentru "Frankenstein"

Best make up & hair: Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill, Megan Many pentru "Frankenstein"

Best original score: Ludwig Göransson pentru "Sinners"

Best production design: Tamara Deverell şi Shane Vieau pentru "Frankenstein"

Best sound: "F1", Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta

Best special visual effects: "Avatar: Fire and Ash", Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, Eric Saindon

Best british short animation: "Two Black Boys in Paradise", de Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson

Best british short film: "This Is Endometriosis", de Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright

EE Rising Star award (vot din partea publicului): Robert Aramayo pentru interpretarea din "I Swear"