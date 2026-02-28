Penelope Cruz a purtat la eveniment o rochie Chanel, semnată de Matthieu Blazy, cu o croială cambrată și decolteu în V adânc, lungă până la podea, potrivit W Magazine.

Rochia, acoperită cu paiete, i-a pus în valoare silueta și a strălucit în lumina reflectoarelor. Pentru un plus de dramatism, actrița a completat ținuta cu un detaliu spectaculos, care a transformat apariția într-una memorabilă.

Pe brațe, Cruz a purtat o capă roșu închis, cu un aspect bogat și spectaculos. Piesa a schimbat complet ținuta, adăugând un aer dramatic și sofisticat. Accesoriul i-a atras atenția și lui Jessie Buckley, îmbrăcată într-o rochie transparentă semnată de John Galliano pentru Maison Margiela, care părea intrigată de apariția actriței în timp ce pozau pentru fotografii.