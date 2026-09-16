Andrew Blyth a fost înlăturat din funcția de director, plătită cu 120.000 de lire pe an, într-o „falsă concediere pentru desființarea postului”, după ce i-a reproșat șefului său că bonusul nu era „corect” și că ar fi trebuit să fie mult mai mare, potrivit Daily Mail.

După ce s-a declarat „nemulțumit și supărat” din cauza plângerilor, Courtenay Morison, președinte și director al Clockwork Group Holdings, companie care se descrie drept „una dintre principalele companii de mutări și depozitare din Marea Britanie”, l-a înlăturat pe Blyth printr-o concediere pentru desființarea postului care nu era reală.

Acesta chiar a căutat online „Motive legitime pentru desființarea postului unui director” în dimineața dinaintea concedierii lui Blyth din funcția de director financiar al grupului Clockwork, în decembrie 2025.

Acum, în urma unui proces la un tribunal pentru litigii de muncă din Edinburgh, Blyth a câștigat 118.223 de lire sterline pentru concediere abuzivă.

Disputa a pornit de la bonusul anual

În noiembrie 2025, Blyth îi trimisese un e-mail lui Morison în care își exprima punctul de vedere asupra modului de calcul al bonusului său pentru acel an, spunând că acesta era „nedrept” și că ar fi trebuit să fie mult mai mare.

Salariul anual al lui Blyth era de 120.000 de lire sterline, iar bonusul său anual obișnuit era de aproximativ 30.000 de lire pe an.

După ce Blyth a spus că cei doi nu vor ajunge să fie „complet de acord”, deoarece discutaseră deja această problemă, Morison a spus că bonusul fusese stabilit cu 12 luni înainte.

Morison a spus: „Nu, asta nu este corect sau echitabil. Am stabilit bonusul acum 12 luni. Nu voi schimba ceea ce am convenit atunci. Ai fi furios dacă aș schimba regulile în sens invers.

„Devind din ce în ce mai nemulțumit/supărat de atitudinea ta față de ceea ce consideri că este corect și echitabil. Cred că trebuie să te gândești serios la poziția ta.”

Morison a întrerupt apoi complet contactul cu Blyth timp de șase zile, deși în mod normal cei doi comunicau aproape zilnic.

Ulterior, l-a invitat pe Blyth la o întâlnire care a durat cinci minute și i-a spus că postul său va fi desființat.

În acea dimineață, cu doar câteva ore înainte de întâlnire, Morison trimisese mesaje departamentului de resurse umane, spunând că a căutat informații despre „motive legitime pentru desființarea postului unui director”.

În fața tribunalului, Morison a declarat că se gândea de luni de zile să desființeze postul lui Blyth, deoarece compania nu își mai permitea să mențină această funcție.

Judecătoarea Jacqueline McCluskey a spus însă că acesta nu putea susține că se gândise la concediere de luni de zile, din moment ce căutarea online despre desființarea postului fusese făcută chiar în dimineața întâlnirii cu Blyth.

Tribunalul a concluzionat că directorul a fost concediat pe nedrept

S-a stabilit că firma trebuie să plătească despăgubiri de 118.223 de lire sterline pentru a acoperi pierderile financiare suferite în perioada în care Blyth a fost șomer, precum și pierderile viitoare.

Blyth și-a găsit un loc de muncă în 2026, însă câștigă un salariu mai mic decât înainte.

Judecătoarea McCluskey a declarat: „Mărturia sa a fost că se gândea la acest lucru de câteva luni.

„Mărturia sa a fost că existau trei contabili calificați în echipa de contabilitate, că echipa era supradimensionată la nivel superior și că, prin desființarea postului [lui Blyth], putea face o economie de peste 148.000 de lire sterline.”

Ea a decis că Blyth fusese concediat pe nedrept, deoarece Morison acționase cu „rea-credință”, încercând „să prezinte concedierea drept o desființare de post”, în condițiile în care era deranjat de faptul că Blyth încercase să renegocieze bonusul.

Judecătoarea McCluskey a spus: „Tribunalul a concluzionat că motivul determinant aflat în mintea domnului Morison atunci când l-a concediat [pe domnul Blyth] a fost nemulțumirea și supărarea sa față de atitudinea [acestuia] din schimbul de e-mailuri cu domnul Morison, potrivit căreia bonusul său era nedrept și ar fi trebuit majorat.

„E-mailurile domnului Morison au fost abrupte și categorice. Domnul Morison însuși a spus că era nemulțumit și supărat. Nu a mai existat niciun contact din partea domnului Morison. Acest lucru era neobișnuit.

„Asta nu înseamnă că domnul Morison nu ar fi putut să se gândească, în dimineața zilei de 10 decembrie 2025, la modul în care să prezinte o concediere din acel motiv drept o desființare de post.

„Asta nu înseamnă că motivul determinant aflat în mintea domnului Morison atunci când l-a concediat [pe acesta], pe 10 decembrie 2025, a fost desființarea postului.

„În formularea acestei concluzii, Tribunalul a ținut cont și de faptul că nu exista nicio dovadă documentară care să arate că desființarea sau posibila desființare a postului [lui Blyth] s-ar fi aflat în atenția domnului Morison timp de luni de zile, așa cum acesta a susținut.

„Singura dovadă documentară prezentată arăta că, doar cu câteva ore înainte de întâlnirea în care [Blyth] a fost concediat, domnul Morison făcuse o căutare online privind «Motive legitime pentru desființarea postului unui director».

„Absența oricărei dovezi documentare anterioare datei concedierii a fost un factor pe care Tribunalul l-a luat în calcul atunci când a concluzionat că este mai probabil ca domnul Morison să nu se fi gândit de luni de zile la desființarea postului [lui Blyth].”